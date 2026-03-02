घर के सामने टहल रही महिला से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े; विरोध पर दी धमकी

घटना 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। महिला का कहना है वह खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात युवक कुत्ता टहला रहा था और उन पर छींटाकशी करने लगा। विरोध करने पर युवक भड़क गया। उसने महिला के साथ अभद्रता शुरू कर दी। महिला ने थोड़ा और विरोध किया तो युवक भड़क गया।

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर के सामने टहल रही एक महिला से छेड़छाड़ और सरेआम कपड़े फाड़ने जैसी घटना सामने आई है। घटना, लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी की है। महिला का कहना है कि वह घर के सामने वॉकिंग कर रही थीं। इसी दौरान कुत्ता टहला रहे एक अज्ञात युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्हें अकेला पाकर धक्का दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, खुद को सचिवालय में कार्यरत बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी और रिवॉल्वर से परिवार वालों को धमकाया।

पीड़िता के अनुसार, घटना 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। वह खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थीं। तभी एक अज्ञात युवक कुत्ता टहला रहा था और उन पर छींटाकशी करने लगा। विरोध करने पर युवक भड़क गया। उसने महिला के साथ अभद्रता शुरू कर दी। महिला ने थोड़ा और विरोध किया तो युवक भड़क गया। आरोप है कि उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में है। रविवार की रात महिला पीजीआई थाने पहुंची थीं। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए महिला ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने क्या लिया ऐक्शन? महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उसकी तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रविवार देर रात मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।