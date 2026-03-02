Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

घर के सामने टहल रही महिला से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े; विरोध पर दी धमकी

Mar 02, 2026 05:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

घटना 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। महिला का कहना है वह खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात युवक कुत्ता टहला रहा था और उन पर छींटाकशी करने लगा। विरोध करने पर युवक भड़क गया। उसने महिला के साथ अभद्रता शुरू कर दी। महिला ने थोड़ा और विरोध किया तो युवक भड़क गया।

घर के सामने टहल रही महिला से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े; विरोध पर दी धमकी

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर के सामने टहल रही एक महिला से छेड़छाड़ और सरेआम कपड़े फाड़ने जैसी घटना सामने आई है। घटना, लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी की है। महिला का कहना है कि वह घर के सामने वॉकिंग कर रही थीं। इसी दौरान कुत्ता टहला रहे एक अज्ञात युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्हें अकेला पाकर धक्का दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, खुद को सचिवालय में कार्यरत बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी और रिवॉल्वर से परिवार वालों को धमकाया।

पीड़िता के अनुसार, घटना 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। वह खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थीं। तभी एक अज्ञात युवक कुत्ता टहला रहा था और उन पर छींटाकशी करने लगा। विरोध करने पर युवक भड़क गया। उसने महिला के साथ अभद्रता शुरू कर दी। महिला ने थोड़ा और विरोध किया तो युवक भड़क गया। आरोप है कि उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में है। रविवार की रात महिला पीजीआई थाने पहुंची थीं। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए महिला ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।

ये भी पढ़ें:खामनेई की मौत पर यूपी में प्रदर्शन, अमेरिका-इजराइल के खिलाफ लगे नारे

पुलिस ने क्या लिया ऐक्शन?

महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उसकी तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रविवार देर रात मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:BSA ऑफिस के DVR में किसने की छेड़छाड़, शिक्षक खुदकुशी कांड का सच दबाने की कोशिश?

इलाके में घटना की चर्चा

घर के सामने टहल रही महिला के साथ छेड़छाड़ और धमकी दिए जाने की इस घटना की इलाके में काफी चर्चा है। लोग मामले में जांच कर त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर महिला का कहना है कि उनका परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है। मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |