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आधी रात को जोर-जोर से चिल्लाने लगी वैन में बैठी महिला, वीडियो देखकर पुलिस ने लगाई दौड़

By Dinesh Rathour
गोरखपुर
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गोरखपुर में शनिवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर पुलिस को एक महिला के अपरण का वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो देखकर पुलिस ने रात में ही दौड़ लगा दी, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और ही निकला।

आधी रात को जोर-जोर से चिल्लाने लगी वैन में बैठी महिला, वीडियो देखकर पुलिस ने लगाई दौड़
यूपी पुलिस

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर लड़की के अपहरण का एक वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस के एक्स हैंडल पर टैग किए गए वीडियो में दावा किया गया था कि एक वैन में बैठी महिला जोर-जोर से चिल्लाने के साथ और बार-बार सिर बाहर निकाल रही थी। वीडियो बनाने वाले युवक ने आशंका जताई कि महिला का अपहरण कर उसे कहीं ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस हरकत में आ गई। करीब दो घंटे की जांच में पता चला कि महिला का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह पेट में तेज दर्द से कराह रही थी और उसका परिवार उसे अस्पताल लेकर जा रहा था।

दरअसल, शनिवार रात करीब 12 बजे मोहद्दीपुर रोड से एक वैन तेज रफ्तार से गुजर रही थी, जिसमें बैठी महिला दर्द से चीख रही थी। पीछे चल रहे बाइक सवार युवक ने इसे संदिग्ध समझ वैन का पीछा किया और वीडियो बनाकर यूपी पुलिस तथा गोरखपुर पुलिस के एक्स हैंडल पर साझा कर दिया। उसने अपने वैन और अपनी बाइक का नंबर भी दर्ज किया और महिला के अपहरण की आशंका जताई। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस सक्रिय हो गई।

ई-चालान एप की मदद से वाहन मालिक का लगाया पता

सीओ कैंट आभा सिंह ने बताया कि ई-चालान एप की मदद से वाहन के मालिक का पता लगाया गया। उससे संपर्क करने पर जानकारी मिली कि मैनपुरी जिले के करैल चौक निवासी अन्नू शाक्य अपने परिचितों के साथ कुशीनगर घूमने गए थे। लौटते समय कार में सवार विमलेश शाक्य पत्नी राहुल शाक्य के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। हालत बिगड़ने पर चालक उसे अयोध्या रोड स्थित एक क्लिनिक ले गया, जहां उपचार किया गया। कैंट पुलिस ने वाहन चालक और कार में मौजूद सभी लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। वाहन चालक ने पुलिस को बताया कि पीछा कर रहे बाइक सवार को उसने रास्ते में समझाने का भी प्रयास किया था कि महिला बीमार है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन उसने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उपचार के बाद परिवार देर रात मैनपुरी के लिए रवाना हो गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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