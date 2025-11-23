Hindustan Hindi News
महिला बनाती थी दोस्ती, सिपाही धमकाकर वसूलता था पैसा; ऑडियो लीक से खुला राज

महिला बनाती थी दोस्ती, सिपाही धमकाकर वसूलता था पैसा; ऑडियो लीक से खुला राज

संक्षेप:

गोरखपुर में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर चल रहा वसूली रैकेट अब बेनकाब हो गया है। रसभरी चैट और दोस्ती के बहाने शिकार बनाने वाली महिला के साथ एक वर्दीधारी सिपाही की मिलीभगत का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

Sun, 23 Nov 2025 08:24 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
सोशल मीडिया पर किसी युवती या महिला की रसभरी बातों से अगर आप भी जल्दी बहक जा रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। गोरखपुर जिले में दोस्ती के जरिए ही एक महिला लोगों को शिकार बना रही है। उसका शिकंजा इसलिए तगड़ा हो जाता है, क्योंकि वर्दीधारी सिपाही भी इस रंगदारी में उसके साथ है। वसूलीबाजी का खेल खेलने वाली इस महिला और उसके सिपाही का यह खेल एक ऑडियो के जरिए बेनकाब हुआ है। इन फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली का आरोप है। मामला सामने आने के बाद एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकंजा बढ़ने पर अब सिपाही साहब के सामने पेश होने में आनाकानी कर रहा है।

वसूलीबाज महिला और सिपाही की शिकायतें लगातार आ रही थीं, लेकिन मामला दबा हुआ था। कुछ दिन पहले सामने आए एक ऑडियो ने सब कुछ उजागर कर दिया। इसमें महिला खुद को पुलिस की परिचित बताकर फर्जी केस ठोकने की और सिपाही रकम न देने पर गिरफ्तारी तक की धमकी देते सुनाई दे रहा है। मामला पुख्ता होने पर एसपी सिटी ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रकरण की तह में जाने के लिए महिला को बयान के लिए बुलाया गया तो उसने ऑडियो को सही बताने के साथ पूरी सच्चाई उगल दी। उसने माना कि सिपाही के साथ उसके नियमित संपर्क थे और कई बार दोनों ने मिलकर लोगों को डरा-धमकाकर वसूली की है।

महिला ने यह भी बताया कि सिपाही के कहने पर ही वह फोन करती थी और लोगों पर दबाव बनाती थी। महिला के बयान से अब तक पाक-साफ रहा सिपाही कठघरे में आ गया है, लेकिन जांच का सामना करने को तैयार नहीं है। जांच अधिकारी ने जब बयान के लिए उसे बुलाया तो उसने पहले समय मांगा, फिर लगातार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा है। इससे उसे लेकर शक और गहरा हो गया है। गोरखपुर के तिवारीपुर और कोतवाली में तैनात रह चुका यह सिपाही अब देवरिया में सेवारत है। गोरखपुर में रहते हुए भी उसकी करतूतों की शिकायतें सामने आई थीं, तब वह बच गया था। सूत्रों की मानें तो विभागीय जांच से बचने के लिए वह अब अपने ही पुराने बयानों से पीछे हटने की कोशिश में है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौजूदगी जरूरी है और अगर वह पेश नहीं होता है, तो विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।

बदनामी और डर के कारण कई बन गए शिकार

इस वसूली गिरोह पर शिकंजा बढ़ने के बाद पीड़ित लोग भी अब आगे आ रहे हैं। कुछ पीड़ितों ने बताया कि महिला और सिपाही दोनों मिलकर पहले झूठा आरोप लगाते थे, फिर मामले को दबाने के नाम पर मोटी रकम मांगते थे। कई लोगों ने डर और सामाजिक बदनामी के कारण राशि दे दी थी, लेकिन अब मामला खुलने के बाद वे भी अपनी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं।

यह अपराध है, कार्रवाई होगी: एसपी सिटी

एसपी सिटी अभिनव त्यागी का इस बारे में स्पष्ट कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा आम लोगों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली करना गंभीर अपराध है। आरोप साबित होने पर सख्त विभागीय दंड के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच टीम को ऑडियो की सत्यता, कॉल डिटेल और संबंधित आरोपियों के बीच लेनदेन की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है।

