महिला बनाती थी दोस्ती, सिपाही धमकाकर वसूलता था पैसा; ऑडियो लीक से खुला राज

संक्षेप: गोरखपुर में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर चल रहा वसूली रैकेट अब बेनकाब हो गया है। रसभरी चैट और दोस्ती के बहाने शिकार बनाने वाली महिला के साथ एक वर्दीधारी सिपाही की मिलीभगत का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

सोशल मीडिया पर किसी युवती या महिला की रसभरी बातों से अगर आप भी जल्दी बहक जा रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। गोरखपुर जिले में दोस्ती के जरिए ही एक महिला लोगों को शिकार बना रही है। उसका शिकंजा इसलिए तगड़ा हो जाता है, क्योंकि वर्दीधारी सिपाही भी इस रंगदारी में उसके साथ है। वसूलीबाजी का खेल खेलने वाली इस महिला और उसके सिपाही का यह खेल एक ऑडियो के जरिए बेनकाब हुआ है। इन फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली का आरोप है। मामला सामने आने के बाद एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकंजा बढ़ने पर अब सिपाही साहब के सामने पेश होने में आनाकानी कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वसूलीबाज महिला और सिपाही की शिकायतें लगातार आ रही थीं, लेकिन मामला दबा हुआ था। कुछ दिन पहले सामने आए एक ऑडियो ने सब कुछ उजागर कर दिया। इसमें महिला खुद को पुलिस की परिचित बताकर फर्जी केस ठोकने की और सिपाही रकम न देने पर गिरफ्तारी तक की धमकी देते सुनाई दे रहा है। मामला पुख्ता होने पर एसपी सिटी ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रकरण की तह में जाने के लिए महिला को बयान के लिए बुलाया गया तो उसने ऑडियो को सही बताने के साथ पूरी सच्चाई उगल दी। उसने माना कि सिपाही के साथ उसके नियमित संपर्क थे और कई बार दोनों ने मिलकर लोगों को डरा-धमकाकर वसूली की है।

महिला ने यह भी बताया कि सिपाही के कहने पर ही वह फोन करती थी और लोगों पर दबाव बनाती थी। महिला के बयान से अब तक पाक-साफ रहा सिपाही कठघरे में आ गया है, लेकिन जांच का सामना करने को तैयार नहीं है। जांच अधिकारी ने जब बयान के लिए उसे बुलाया तो उसने पहले समय मांगा, फिर लगातार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा है। इससे उसे लेकर शक और गहरा हो गया है। गोरखपुर के तिवारीपुर और कोतवाली में तैनात रह चुका यह सिपाही अब देवरिया में सेवारत है। गोरखपुर में रहते हुए भी उसकी करतूतों की शिकायतें सामने आई थीं, तब वह बच गया था। सूत्रों की मानें तो विभागीय जांच से बचने के लिए वह अब अपने ही पुराने बयानों से पीछे हटने की कोशिश में है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौजूदगी जरूरी है और अगर वह पेश नहीं होता है, तो विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।

बदनामी और डर के कारण कई बन गए शिकार इस वसूली गिरोह पर शिकंजा बढ़ने के बाद पीड़ित लोग भी अब आगे आ रहे हैं। कुछ पीड़ितों ने बताया कि महिला और सिपाही दोनों मिलकर पहले झूठा आरोप लगाते थे, फिर मामले को दबाने के नाम पर मोटी रकम मांगते थे। कई लोगों ने डर और सामाजिक बदनामी के कारण राशि दे दी थी, लेकिन अब मामला खुलने के बाद वे भी अपनी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं।