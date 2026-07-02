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सिपाही को नहीं भूल पाई प्रेमिका, शादी के तीन महीने बाद होटल में मिलने पहुंची, पति ने दोनों के अरमानों पर फेरा पानी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, एटा
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एटा में एक शादीशुदा अपने प्रेमी सिपाही से मिलने के लिए होटल पहुंच गई। शादी के तीन महीने बाद जब पति को इसकी खबर लगी तो वह भी होटल पहुंच गया। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ लिया।

सिपाही को नहीं भूल पाई प्रेमिका, शादी के तीन महीने बाद होटल में मिलने पहुंची, पति ने दोनों के अरमानों पर फेरा पानी

Premi-Premika: यूपी के एटा से प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती का सिपाही संग कई सालों से चक्कर चल रहा था। युवती की तीन महीने पहले शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद युवती अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाई। युवती सिपाही प्रेमी से मिलने के लिए एक होटल पहुंची। पति को जब इसकी भनक लगी तो वह भी पीछे-पीछे उसी होटल में पहुंच गया जहां उसकी बीवी प्रेमी से मिलने गई थी। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो होटल में ही हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस तीनों को पकड़कर कोतवाली देहात थाना ले आई है। घरवालों को भी बुला लिया गया है। महिला के मायकेवाले भी पहुंच गए। पुलिस को तहरीर का इंतजार है।

मामला कासगंज रोड स्थित एक होटल का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को होटल में महिला प्रेमी से मिलने के लिए पहुंची। पीछा करते हुए पति भी पहुंच गया। पति को देख महिला के होश उड़ गए। पति ने होटल में हंगामा शुरू कर दिया और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली देहात प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह, फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला की तीन माह पहले ही मारहरा क्षेत्र में युवक के साथ शादी हुई है। महिला का मायका पिलुआ क्षेत्र में बताया जा रहा है।

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सिपाही संग पांच साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

पुलिस के अनुसार महिला के साथ पकड़ा गया युवक सिपाही पद पर तैनात है और अलीगढ़ का मूल रुप से रहने वाला है। इसकी पोस्टिंग मेरठ क्षेत्र में बताई जा रही है। पुलिस की माने तो दोनों करीब एक-दूसरे को पांच साल से जानते है। महिला के मायकेवालों को भी बुला लिया गया है। दोनों पक्षों की आपस में बात चल रही है। सीओ सिटी एटा कीर्तिका सिंह का कहना है कि मामले में तहरीर भी नहीं मिली है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के मायकेवालों को भी बुला लिया गया है। मामले में तहरीर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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महिला ने बेटी के प्रेमी को सरेराह पीटा, वीडियो वायरल

फिरोजाबाद जिले के जलेसर रोड पर काली मंदिर के निकट एक महिला अपने दो पुत्रों के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। उसी दौरान एक युवक उधर से गुजर रहा था। महिला ने उसे अपने पास बुला लिया और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। लोग कुछ समझ पाते। उससे पहले ही महिला ने अपने पुत्रों के साथ में युवक की पिटाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक विवाद चलता रहा। भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। पुलिस के अनुसार युवक महिला की बेटी का प्रेमी है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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