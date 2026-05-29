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दो के बाद महिला ने की तीसरी शादी; पति को धोखा देकर पहले वाले के साथ चली गई पत्नी, युवक ने दी जान

Dinesh Rathour बुलंदशहर/नरसेना
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बुलंदशहर धोखेबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना से सनसनी फैल गई। यहां एक महिला अपने पति पहले के साथ चली गई। इससे क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

दो के बाद महिला ने की तीसरी शादी; पति को धोखा देकर पहले वाले के साथ चली गई पत्नी, युवक ने दी जान

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर धोखेबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना से सनसनी फैल गई। यहां एक महिला अपने पति पहले के साथ चली गई। इससे क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला पहले ही दो शादियां कर चुकी थी। बिचौलिए के चक्कर में महिला ने तीसरी शादी कर ली, लेकिन ज्यादा दिनों तक उसके पास नहीं रुकी। युवक के परिजनों ने मृतक की पत्नी, उसके पूर्व पति और शादी कराने वाले बिचौलिया पर आरोप लगाया है। बताया गया है कि देर शाम युवक के साथ आरोपियों द्वारा मारपीट भी की गई थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

गांव नरेंद्रपुर निवासी 25 वर्षीय केशव पुत्र सोहन पाल गांव में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। केशव की मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता सोहनपाल बीमार रहते हैं। केशव के छोटे भाई कौशल ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले दौलतपुर कलां निवासी एक व्यक्ति द्वारा उसके भाई केशव की शादी खानपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला से कराई थी। इससे पहले भी महिला के दो विवाह हो चुके थे और उसके दो बच्चे भी थे। विवाह कराने वाले का उनके घर आना जाना लगा रहता था। कुछ दिनों बाद ही महिला ने गांव से अलग रहने की मांग कर दी, जिसके बाद केशव उसे लेकर गांव दौलतपुर कलां में कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था।

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गुरुवार को केशव के साथ हुई थी मारपीट

आरोप है कि गुरुवार शाम महिला का पूर्व पति, बिचौलिया को लेकर दौलतपुर कलां आया था। इस दौरान इन लोगों ने केशव के साथ मारपीट की और पत्नी अपने पूर्व पति के साथ चली गई। केशव ने मारपीट और पत्नी के जाने की सूचना फोन पर अपने चाचा को दी। उसने आरोपियों से जान का खतरा भी बताया। परिजन दौलतपुर कलां पहुंचे और घायल केशव को लेकर घर आए। उसके सिर में चोट लगी हुई थी। परिजनों ने एक डॉक्टर से उसे दवाई दिलाई। इसके बाद केशव ने घर में खाना खाया और कमरे में सोने चला गया। सुबह काफी देर बाद भी वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो केशव का शव छत के हुक से फंदे पर लटका मिला।

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बिचौलिया और पत्नी पर ब्लैकमेल करने का आरोप

केशव की बहन मुनेश ने बताया कि केशव की पत्नी ने पूर्व पति के साथ अपनी इच्छा से जाने की वीडियो बनाकर भी भेजी थी। परिजनों ने केशव की मौत का जिम्मेदार शादी कराने वाले बिचौलिया, पूर्व पति और मृतक की पत्नी को ठहराया है। परिजनों ने तीनों आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में नरसेना थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम ने बताया, पत्नी के जाने से क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाम को हुई मारपीट की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। अभी तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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