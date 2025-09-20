पुलिस चौकी के बाहर निर्वस्त्र हो गई महिला, शरीर से चादर उतारकर फेंकी, दरोगा से भी उलझी

आगरा में नशे में धुत एक महिला ने गुरुवार की रात ताजगंज थाने की विभव नगर चौकी के बाहर हंगामा किया। महिला सिर्फ घर से चादर लपेटकर आई थी। चौकी के बाहर आते ही उसने चादर भी उतारकर फेंक दी।

आगरा में नशे में धुत एक महिला ने गुरुवार की रात ताजगंज थाने की विभव नगर चौकी के बाहर हंगामा किया। महिला सिर्फ घर से चादर लपेटकर आई थी। चौकी के बाहर आते ही उसने चादर भी उतारकर फेंक दी। यह देख पुलिसकर्मी घबरा गए। चौकी से चादर लेकर आए और महिला पर लपेटी। दो राहगीर युवतियों की मदद से महिला को चौकी के अंदर बैठाया। महिला ने करीब आधा घंटा हंगामा किया और एक दरोगा से उलझ गई।

पुलिस ने बताया कि महिला सात दिन पहले ही चौकी के पास एक मकान में किराए पर रहने आई है। महिला की उम्र करीब 30 साल है। पांच बच्चे हैं। उसका पति मजदूरी करता है। उसकी उम्र 55 साल के आस-पास है। महिला का घर पर पति से झगड़ा हुआ था। वह शराब पीने की आदी है। उसकी इस आदत से पति परेशान है। उसने शराब पीने से रोका, तो गुस्से में सिर्फ चादर लपेटकर एक बच्ची को साथ लेकर चौकी पर आ गई। चौकी के बाहर हंगामा करने लगी। चादर भी खुल गई। पुलिस ने जैसे-तैसे संभाला।