घरेलू झगड़े में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, पहले बेटे-बेटी को जहर दिया, फिर खुद भी खाया

यूपी के ललितपुर में घरेलू झगड़े के चलते एक महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया। घरेलू झगड़ों से आजिज एक महिला ने अपने मासूम बेटे-बेटी को जहर खिलाने के बाद खुद भी खा लिया। हालत बिगड़ने पर पति तीनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जहां हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। तीनों की हालत गंभीर है।

जाखलौन क्षेत्र के ग्राम बारौद निवासी हरि सिंह का विवाह करीब 10 साल पहले राजाबेटी के साथ हुआ था। उनकी दो संतानें सात वर्षीय सूर्यांश और तीन वर्षीय रियांशी हैं। पड़ोसियों ने बताया कि हरि अक्सर पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था। इसके अलावा घरेलू विवाद के चलते भी दोनों में विवाद होता था। इन्हीं बातों से आजिज आकर सोमवार को राजाबेटी ने दोनों बच्चों को चूहे मारने वाली दवा खिलाकर खुद भी खा लिया। कुछ देर बाद तीनों की हालत बिगड़ी तो पति के हाथपांव फूल गए। पड़ोसियों की मदद से वह उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। हालत में सुधार न होने पर यहां से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया।