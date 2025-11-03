Hindustan Hindi News
woman took horrific step domestic dispute she first poisoned her son and daughter and then consumed herself
घरेलू झगड़े में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, पहले बेटे-बेटी को जहर दिया, फिर खुद भी खाया

घरेलू झगड़े में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, पहले बेटे-बेटी को जहर दिया, फिर खुद भी खाया

संक्षेप: ललितपुर में घरेलू झगड़े के चलते एक महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया। घरेलू झगड़ों से आजिज एक महिला ने अपने मासूम बेटे-बेटी को जहर खिलाने के बाद खुद भी खा लिया।

Mon, 3 Nov 2025 11:28 PMDinesh Rathour ललितपुर
यूपी के ललितपुर में घरेलू झगड़े के चलते एक महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया। घरेलू झगड़ों से आजिज एक महिला ने अपने मासूम बेटे-बेटी को जहर खिलाने के बाद खुद भी खा लिया। हालत बिगड़ने पर पति तीनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जहां हालत में सुधार न होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। तीनों की हालत गंभीर है।

जाखलौन क्षेत्र के ग्राम बारौद निवासी हरि सिंह का विवाह करीब 10 साल पहले राजाबेटी के साथ हुआ था। उनकी दो संतानें सात वर्षीय सूर्यांश और तीन वर्षीय रियांशी हैं। पड़ोसियों ने बताया कि हरि अक्सर पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था। इसके अलावा घरेलू विवाद के चलते भी दोनों में विवाद होता था। इन्हीं बातों से आजिज आकर सोमवार को राजाबेटी ने दोनों बच्चों को चूहे मारने वाली दवा खिलाकर खुद भी खा लिया। कुछ देर बाद तीनों की हालत बिगड़ी तो पति के हाथपांव फूल गए। पड़ोसियों की मदद से वह उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। हालत में सुधार न होने पर यहां से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया।

हरि सिंह ने बताया ने बताया कि दोनों बच्चे मोबाइल फोन से खेल रहे थे। पत्नी ने इसका विरोध किया तो कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर पत्नी ने बच्चों को चूहामार दवा खिलाने के बाद खुद भी खा लिया। उधर, घटना की जानकारी होने पर गांव पहुंची जाखलौन पुलिस ने आसपास के लोगों से बात कर जांच-पड़ताल की है। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से घटना पता चली है। अभी तक कोई भी शिकायती पत्र नहीं मिला है। वहीं, झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहुर ने बताया कि महिला और उसके दोनों बच्चों को सघन निगरानी में रखा गया है। इलाज शुरू करा दिया गया है। 72 घंटे के बाद ही तीनों की सेहत के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

Up Latest News Suicide Case UP Police
