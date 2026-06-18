यूपी में टोल पर महिला कर्मचारी से अभद्रता, विरोध करने पर गनमैन को कार से रौंदा, VIDEO वायरल

बिजनौर में एक कार चालक ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। चालक ने महिला टोल कर्मी से अभद्रता कर दी। विरोध पर कार चालक गनमैन को रौंदता हुआ फरार हो गया। हालांकि बाद में आरोपी को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Bijnor News: यूपी में टोल प्लाजा पर लोगों की दबंगई और टोल कर्मियों से मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों अलग-अलग जिलों में टोल प्लाजा पर घटी घटनाओं में कार्रवाई के बाद भी मामले थमे नहीं हैं। कभी राहगीरों को टोलकर्मियों द्वारा पीटा गया तो कहीं टोल देने को लेकर लोगों से विवाद हो गया। ताजा मामला बिजनौर से सामने आया है। यहां टोल पर महिला कर्मचारी से कार सवार ने अभद्रता कर दी। विरोध करने पर कार चालक गनमैन को कार से कुचलते हुए फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने सहारनपुर के सरसावा निवासी युवक अरुण को गिरफ्तार कर लिया है।

नगीना-धामपुर मार्ग स्थित पुरैनी टोल प्लाजा पर सोमवार देर रात एक कार चालक ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि नशे की हालत में पहुंचे चालक ने पहले महिला कर्मचारी से अभद्रता की और विरोध होने पर टोल प्लाजा के गनमैन को कार से टक्कर मारकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक टोल लेन पर पहुंचा और महिला कर्मचारी से विवाद करने लगा। उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बदसलूकी की। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे तथा चालक को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह आक्रामक हो गया।

कार के साथ आरोपी भी गिरफ्तार आरोप है कि विवाद के दौरान चालक ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी, जिससे वहां मौजूद गनमैन महिपाल सिंह (65), निवासी स्योहारा, उसकी चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। टोल कर्मचारी अरशद ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान सहारनपुर जनपद के सरसावा थानाक्षेत्र निवासी अरुण के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी भी बरामद कर ली है।

‘सीओ नगीना राजेश सोलंकी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक और वाहन की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।’