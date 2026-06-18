Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में टोल पर महिला कर्मचारी से अभद्रता, विरोध करने पर गनमैन को कार से रौंदा, VIDEO वायरल

Dinesh Rathour बिजनौर/मेरठ
Follow us on Google News
share

बिजनौर में एक कार चालक ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। चालक ने महिला टोल कर्मी से अभद्रता कर दी। विरोध पर कार चालक गनमैन को रौंदता हुआ फरार हो गया। हालांकि बाद में आरोपी को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 

Bijnor News: यूपी में टोल प्लाजा पर लोगों की दबंगई और टोल कर्मियों से मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों अलग-अलग जिलों में टोल प्लाजा पर घटी घटनाओं में कार्रवाई के बाद भी मामले थमे नहीं हैं। कभी राहगीरों को टोलकर्मियों द्वारा पीटा गया तो कहीं टोल देने को लेकर लोगों से विवाद हो गया। ताजा मामला बिजनौर से सामने आया है। यहां टोल पर महिला कर्मचारी से कार सवार ने अभद्रता कर दी। विरोध करने पर कार चालक गनमैन को कार से कुचलते हुए फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने सहारनपुर के सरसावा निवासी युवक अरुण को गिरफ्तार कर लिया है।

नगीना-धामपुर मार्ग स्थित पुरैनी टोल प्लाजा पर सोमवार देर रात एक कार चालक ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि नशे की हालत में पहुंचे चालक ने पहले महिला कर्मचारी से अभद्रता की और विरोध होने पर टोल प्लाजा के गनमैन को कार से टक्कर मारकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक टोल लेन पर पहुंचा और महिला कर्मचारी से विवाद करने लगा। उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बदसलूकी की। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे तथा चालक को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह आक्रामक हो गया।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने वीडियो वायरल होने पर की थी आत्महत्या, पति ने आरोपी के पिता को मार डाला

कार के साथ आरोपी भी गिरफ्तार

आरोप है कि विवाद के दौरान चालक ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी, जिससे वहां मौजूद गनमैन महिपाल सिंह (65), निवासी स्योहारा, उसकी चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। टोल कर्मचारी अरशद ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान सहारनपुर जनपद के सरसावा थानाक्षेत्र निवासी अरुण के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी भी बरामद कर ली है।

‘सीओ नगीना राजेश सोलंकी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक और वाहन की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।’

ये भी पढ़ें:'जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर कर देते', सम्राट के मंत्री मिथिलेशन ने पुलिस को घेरा
ये भी पढ़ें:थाना पसंद करने आया हूं; रौब दिखा रहे फर्जी दारोगा को पुलिस ने दबोचा

गंगा एक्सप्रेसवे टोल पर युवक पर कातिलाना हमला

वहीं दूसरी ओर मेरठ में बुधवार देर रात खड़खड़ी टोल प्लाजा पर किसी बात को लेकर टोलकर्मियों और अतरौली निवासी अनस सैफी के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान कई टोलकर्मियों ने युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो में भी कुछ लोग युवक के साथ हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों ने पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित अनस सैफी ने खरखौदा थाने पहुंचकर तहरीर दी, जिसमें टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खरखौदा पुलिस ने टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और वायरल वीडियो के साथ उसका मिलान कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Bijnor News Meerut News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।