महिला ने दोस्त को बताई वो वाली बात, फिर प्रेमी ने भी खेला इमोशनल कार्ड, रात होते ही...

यूपी के लखनऊ में एक महिला ने पति से ऊब चुकी पत्नी ने नया दोस्त बनाया। दोस्त को पति की बातें बता दी। इसके बाद महिला प्रेमजाल में आ गई। इसके बाद प्रेमी बने युवक इमोशनल खेल खेला। उसने रात होते ही न्यूड वीडियो कॉल करने लगा।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:11 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ में पति की हरकतों, पिटाई और प्रताड़ना से ऊब चुकी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती कर ली। उसे अपना दुखड़ा सुनाया। दोनों में दोस्ती हो गई। प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने महिला के साथ इमोशनल कार्ड खेला। युवक महिला से रात में न्यूड वीडियो चैट करने लगा। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर 50 हजार रुपयों की मांग की। मांग पूरी न होने पर वीडियो वायरल कर दिया।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस पीजीआई थाने की पुलिस ने आईडी और मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति शराब के लती हैं। आए दिन मारपीट करता है। घर से निकालने की धमकी देता रहता है। इस बीच मार्च में इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई। उसने बताया कि वह कानपुर का रहने वाला है।

बातचीत बढ़ी तो रात में भी कॉल पर बात शुरू हुई। उससे पति की हरकतों में बताया तो उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिर वीडियो काल करने लगा। वह न्यूड वीडियो कॉल करने का दबाव बनाने लगा। इनकार पर शादी करने की बात कही। कॉल के दौरान उसने अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह रुपयों की मांग करने लगा। विरोध पर वीडियो ब्लैकमेल करने की धमकी देता था। छोटी मोटी मांग उसकी पूरी भी की। एक महीने से 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता ने बताया कि हरकतों से त्रस्त होकर थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

