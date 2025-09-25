महिला ने दोस्त को बताई वो वाली बात, फिर प्रेमी ने भी खेला इमोशनल कार्ड, रात होते ही...

यूपी के लखनऊ में एक महिला ने पति से ऊब चुकी पत्नी ने नया दोस्त बनाया। दोस्त को पति की बातें बता दी। इसके बाद महिला प्रेमजाल में आ गई। इसके बाद प्रेमी बने युवक इमोशनल खेल खेला। उसने रात होते ही न्यूड वीडियो कॉल करने लगा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में पति की हरकतों, पिटाई और प्रताड़ना से ऊब चुकी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती कर ली। उसे अपना दुखड़ा सुनाया। दोनों में दोस्ती हो गई। प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने महिला के साथ इमोशनल कार्ड खेला। युवक महिला से रात में न्यूड वीडियो चैट करने लगा। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर 50 हजार रुपयों की मांग की। मांग पूरी न होने पर वीडियो वायरल कर दिया।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस पीजीआई थाने की पुलिस ने आईडी और मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति शराब के लती हैं। आए दिन मारपीट करता है। घर से निकालने की धमकी देता रहता है। इस बीच मार्च में इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई। उसने बताया कि वह कानपुर का रहने वाला है।