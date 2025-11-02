महिला नायब तहसीलदार को महिला ने दी तेजाब फेंकने की धमकी, कहा-खुद भी दे दूंगी जान

संक्षेप: नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी के न्यायालय में दाखिल खारिज का एक मुकदमा चल रहा है। चार दिन पहले एक महिला ने उन्हें धमकाया था और अपने पक्ष में निर्णय नहीं देने पर उन पर तेजाब फेंक देने की धमकी दी थी। बाद में डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई थी।

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर की कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने शनिवार की देर शाम दुधारा क्षेत्र के बभनी बौरा की रहने वाली एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि चार दिन पहले महिला ने खलीलाबाद तहसील की नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी को धमकाया था और अपने पक्ष में निर्णय नहीं देने पर उन पर तेजाब फेंक देने की धमकी दी थी। बाद में डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई थी। पुलिस ने राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी।

नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी के न्यायालय में दाखिल खारिज का एक मुकदमा चल रहा है। रामलगन निवासी बभनी बौरा थाना दुधारा ने इसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोप है कि पिछले 27 अक्तूबर को रागलगन की पत्नी भानमती के जरिए पीठासीन अधिकारी को धमकी दी गई कि यदि पत्रावली में नायब तहसीलदार उसके खिलाफ आदेश करेंगी तो वह उन पर एसिड फेंक देगी। पीठासीन अधिकारी और पेशकार को कोर्ट में बंद करके आग लगा देगी और स्वयं भी आग लगाकर जान दे देगी। आदेश उसके पक्ष में किया जाए अन्यथा न किया जाए।

आरोप है कि भानमती के जरिए तहसील में आए दिन सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। 27 अक्तूबर को तहसील मुख्यालय पर सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के उपरांत भानमती ने डीएम कार्यालय में भी हंगामा किया था।