Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswoman threatened to throw acid on a female nayab tehsildar saying she will do suicide also
महिला नायब तहसीलदार को महिला ने दी तेजाब फेंकने की धमकी, कहा-खुद भी दे दूंगी जान

महिला नायब तहसीलदार को महिला ने दी तेजाब फेंकने की धमकी, कहा-खुद भी दे दूंगी जान

संक्षेप: नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी के न्यायालय में दाखिल खारिज का एक मुकदमा चल रहा है। चार दिन पहले एक महिला ने उन्हें धमकाया था और अपने पक्ष में निर्णय नहीं देने पर उन पर तेजाब फेंक देने की धमकी दी थी। बाद में डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई थी। 

Sun, 2 Nov 2025 10:07 AMAjay Singh संवाददाता, संतकबीरनगर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर की कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने शनिवार की देर शाम दुधारा क्षेत्र के बभनी बौरा की रहने वाली एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि चार दिन पहले महिला ने खलीलाबाद तहसील की नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी को धमकाया था और अपने पक्ष में निर्णय नहीं देने पर उन पर तेजाब फेंक देने की धमकी दी थी। बाद में डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई थी। पुलिस ने राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नायब तहसीलदार द्वितीय प्रियंका त्रिपाठी के न्यायालय में दाखिल खारिज का एक मुकदमा चल रहा है। रामलगन निवासी बभनी बौरा थाना दुधारा ने इसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोप है कि पिछले 27 अक्तूबर को रागलगन की पत्नी भानमती के जरिए पीठासीन अधिकारी को धमकी दी गई कि यदि पत्रावली में नायब तहसीलदार उसके खिलाफ आदेश करेंगी तो वह उन पर एसिड फेंक देगी। पीठासीन अधिकारी और पेशकार को कोर्ट में बंद करके आग लगा देगी और स्वयं भी आग लगाकर जान दे देगी। आदेश उसके पक्ष में किया जाए अन्यथा न किया जाए।

ये भी पढ़ें:UP के इस शहर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें 3 महीने के लिए होंगी बंद, नोटिफिकेशन जारी

आरोप है कि भानमती के जरिए तहसील में आए दिन सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। 27 अक्तूबर को तहसील मुख्यालय पर सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के उपरांत भानमती ने डीएम कार्यालय में भी हंगामा किया था।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन अधिकारियों का प्रमोशन हो सकता है वापस, फैसला जल्द ; जानें पूरा मामला

उपस्थित अधिकारियों ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। वहां भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। नायब तहसीलदार के न्यायालय में पेशकार पद पर कार्यरत राजस्व निरीक्षक चंद्रभूषण की तहरीर पर भानमती के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |