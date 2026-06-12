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घर में बजनी थी शहनाई, छप गए थे कार्ड; शादी से 9 दिन पहले युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हरिहरपुर रानी (श्रावस्ती)
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श्रावस्ती में शादी से 9 दिन पहले 19 वर्षीय मंजोत कुमारी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। 21 जून को उसकी शादी होनी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।

घर में बजनी थी शहनाई, छप गए थे कार्ड; शादी से 9 दिन पहले युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप

यूपी के श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मटखनवा गांव में शादी की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। विवाह से महज नौ दिन पहले 19 वर्षीय युवती मंजोत कुमारी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। जिस घर में कुछ दिनों बाद बारात आने वाली थी और शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, वहां अचानक मातम छा गया। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मटखनवा गांव निवासी जिलेदार विश्वकर्मा की पुत्री मंजोत कुमारी का विवाह आगामी 21 जून 2026 को बहराइच जिले के रंजीतपुरवा गांव निवासी रामसुख विश्वकर्मा के पुत्र राजू विश्वकर्मा के साथ तय था। परिजनों के अनुसार 14 मई को तिलक कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। शादी के कार्ड भी छपकर रिश्तेदारों और परिचितों में वितरित किए जा चुके थे। घर में विवाह को लेकर उत्साह का माहौल था और परिजन तैयारियों में जुटे हुए थे।

महिला का संदिग्ध हालत में मिला शव

गुरुवार रात अचानक उस समय हड़कंप मच गया, जब युवती अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली। परिजनों के मुताबिक रात में युवती की मां जब कमरे में पहुंचीं तो बेटी को मृत अवस्था में देखकर चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के पिता जिलेदार विश्वकर्मा ने बताया कि बेटी की शादी में अब केवल नौ दिन शेष थे। पूरे परिवार की खुशियां एक झटके में खत्म हो गईं। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी और परिवार गहरे सदमे में है।

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घर में विवाद की बात सामने आई

इस बीच होने वाले दूल्हे राजू विश्वकर्मा ने कुछ अहम दावे किए हैं। उसके अनुसार घटना से कुछ दिन पहले युवती का घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों के कहने पर उसने युवती का पता लगाया था। बातचीत के दौरान युवती ने खुद को गोंडा में बताया था, जिसके बाद वह उसे वापस घर छोड़ आया था। राजू का यह भी कहना है कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे युवती ने उसे फोन कर अपने साथ ले जाने और मंदिर में विवाह करने की बात कही थी। उसने युवती को समझाया कि शादी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। राजू के अनुसार बातचीत के दौरान युवती ने यह आशंका भी जताई थी कि उसके पिता उसे मार देंगे। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर मल्हीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं, जबकि मृतका के परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है।

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