बैंक लॉकर से 50 लाख की ज्वेलरी गायब देख सन्न रह गई महिला, मैनेजर ने पल्ला झाड़ा; जानें फिर
रश्मि अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2003 में स्वरूपनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की शाखा में बचत खाता खुलवाया था। 27 जुलाई को उन्होंने बैंक पहुंचकर लॉकर देखा तो जेवर नहीं थे। बैंक कर्मचारियों और पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के स्वरूपनगर स्थित एसबीआई शाखा के लॉकर से 50 लाख रुपये के जेवर गायब हो गए। खाताधारक महिला ने करीब दो हफ्ते पहले लॉकर चेक किया तो जेवरात नहीं मिले। अपनी कीमती ज्वेलरी गायब देख महिला सन्न रह गईं। उन्होंने इस बारे में बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों से पूछा लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो महिला ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। स्वरूपनगर पुलिस ने कमिश्नर के आदेश पर बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कौशलपुरी निवासी रश्मि अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2003 में स्वरूपनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की शाखा में बचत खाता खुलवाया था। बैंक ने उन्हें लॉकर नंबर 23 आवंटित किया था। इसमें उन्होंने करीब 50 लाख रुपये के जेवरात रखे थे। पति की मौत के बाद वह लखनऊ में अपनी बेटी के घर रहने लगी। करीब चार महीने पहले वह बेटी के साथ बैंक पहुंची तो जानकारी हुई कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो चुका है। उनके खाते से लॉकर का चार्ज कट रहा था। 21 जुलाई को खाते में रकम जमा करने के बाद बैंक ने लॉकर नंबर बताया। हालांकि उस दिन चाबी नहीं होने के कारण वह लॉकर नहीं देख सकीं। इसके बाद 27 जुलाई को उन्होंने बैंक पहुंचकर लॉकर देखा तो जेवर नहीं थे। बैंक कर्मचारियों और पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। स्वरूपनगर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
क्या है आरबीआई का मुआवजा नियम
अक्सर बैंक के लॉकर से सामान गायब होने पर बैंक प्रबंधन जिम्मेदारी लेने से मना कर देता था। बैंक प्रबंधन तर्क देता था कि लॉकर रूम के अंदर क्या है, खाताधारक के अलावा कोई नहीं जाता है। इसलिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए एक जनवरी 2022 में नियम लागू किया। यदि बैंक कर्मचारी की धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, आग या इमारत गिरने से लॉकर का सामान गायब या नष्ट होता है, तो बैंक अपने ग्राहक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना मुआवजा देने का उत्तरदायी होगा।
इन बातों का ध्यान रखें
बैंक वार्षिक शुल्क का 100 गुना तक ही मुआवजा देता है। इसे देखते हुए ग्राहकों को शुल्क के 100 गुना से ज्यादा मूल्य की चीजें लॉकर में नहीं रखनी चाहिए। लॉकर में रखी वस्तुओं की लिस्ट जरूर बनाएं। जब भी लॉकर से कोई चीज निकाले या उसमें कुछ रखे। उसे लिस्ट में अपडेट करे।
पहले भी गायब हुए जेवर
-फरवरी 2018 में यूनियन बैंक की पशुपति नगर शाखा के 32 लॉकरों से करोड़ों के जेवर गायब हो गए थे।
-सितंबर 2021 में किदवईनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से महिला के लॉकर से डेढ़ करोड़ के जेवरात गायब हुए थे।
-अप्रैल 2022 में कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 11 लॉकरों से करीब चार करोड़ रुपये के जेवरात गायब हुए थे।
-अप्रैल 2022 बीओआई की मॉल रोड की शाखा से महिला के लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब हो गए थे।
-स्वरूपनगर स्थित बैंक शाखा के कर्मचारियों को भी बनाया आरोपी
-संतोषजनक जवाब न मिलने पर पीड़िता ने सीपी से शिकायत की
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें