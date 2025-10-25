Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWoman strangles two sons then commits suicide discovery three bodies simultaneously causes sensation
बीमारी से तंग महिला ने दो बेटों का घोंटा गला, फिर कर ली खुदकुशी, एक साथ तीन लाशें मिलने से सनसनी

बीमारी से तंग महिला ने दो बेटों का घोंटा गला, फिर कर ली खुदकुशी, एक साथ तीन लाशें मिलने से सनसनी

संक्षेप: मिर्जापुर में एक घर से तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बीमारी से तंग एक महिला ने अपने दो बेटों को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे।  

Sat, 25 Oct 2025 09:51 PMDinesh Rathour मझवां (मिर्जापुर)।
share Share
Follow Us on

यूपी के मिर्जापुर में एक घर से तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बीमारी से तंग एक महिला ने अपने दो बेटों को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। एक के मुंह में कपड़ा ठूंसा था। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ही घर से तीन शव मिलने से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

सेमरी गांव निवासी हरिश्चंद्र की पत्नी 35 वर्षीय संगीता दो महीने पूर्व अपने मायके चंदौली गई थी। शुक्रवार को ससुराल वापस लौटी थी। संगीता अपने बेटे चार वर्षीय शिवांश और 13 माह के शुभकंर के साथ घर पर थी। पति हरिश्चंद्र किसी काम से मिर्जापुर गए थे। शनिवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे जब हरिश्चंद्र घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। जब कच्चे मकान के ऊपर पड़े करकट को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।

दोनों बच्चे बेड पर पड़े थे, पत्नी का शव फंदे पर लटक रहा था। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर तीनों शवों को बाहर निकाला। सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि मृत संगीता काफी दिनों से बीमार चल रही थी। वह झाड़-फूंक करा रही थी। पति के साथ आजमगढ़ समेत अन्य स्थानों पर जाकर झाड़ फूंक करा चुकी थी। बीमारी से तंग होकर महिला ने ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल मामले की अन्य दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Up Murder Suicide Case UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |