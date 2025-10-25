बीमारी से तंग महिला ने दो बेटों का घोंटा गला, फिर कर ली खुदकुशी, एक साथ तीन लाशें मिलने से सनसनी

संक्षेप: मिर्जापुर में एक घर से तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बीमारी से तंग एक महिला ने अपने दो बेटों को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे।

यूपी के मिर्जापुर में एक घर से तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बीमारी से तंग एक महिला ने अपने दो बेटों को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। एक के मुंह में कपड़ा ठूंसा था। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ही घर से तीन शव मिलने से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

सेमरी गांव निवासी हरिश्चंद्र की पत्नी 35 वर्षीय संगीता दो महीने पूर्व अपने मायके चंदौली गई थी। शुक्रवार को ससुराल वापस लौटी थी। संगीता अपने बेटे चार वर्षीय शिवांश और 13 माह के शुभकंर के साथ घर पर थी। पति हरिश्चंद्र किसी काम से मिर्जापुर गए थे। शनिवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे जब हरिश्चंद्र घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। जब कच्चे मकान के ऊपर पड़े करकट को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।