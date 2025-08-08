ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाया सोने का झुमका, CCTV देख कर हैरान रह गया सर्राफा व्यापारी

यूपी की राजधानी लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से महिला ने सोने का झुमका उड़ा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सर्राफा व्यापारी ने सीसीटीवी देखा तो वह हैरान रह गया। पुलिस महिला को खोज रही है।

राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट स्थित रिद्धि-सिद्धि ज्वेलर्स के यहां खरीदारी के बहाने आई एक महिला कान के झुमके ले उड़ी। सर्राफा व्यापारी को शक हुआ तो सीसीटीवी देखा तो वह हैरान रह गया। महिला की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। व्यापारी ने घटना की जानकारी दी। शिकायत के बाद गाजीपुर पुलिस ऐक्शन में आ गई है। मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। पुलिस महिला को तलाश रही है।

भूतनाथ चौकी इंचार्ज राकेश वर्मा के मुताबिक, रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स के यहां शुक्रवार को एक महिला खरीदारी के बहाने आई। ज्वेलर्स के मुताबिक, महिला ने कान के झुमके दिखाने के लिए कहा। दुकान पर मौजूद कर्मचारी आभूषण दिखाने लगा। इस बीच दुकान पर कुछ और ग्राहक दुकान पर आ गए। वह उन्हें भी जेवर दिखाने लगा। इस बीच महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से झुमका जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद महिला झुमका उठाकर चली गई। जेवर रखते समय शक शक हुआ तो झुमके गिने गए। इस दौरान एक झुमका कम था।