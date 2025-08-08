woman stole gold earring from Lucknow jewellery shop, bullion trader was shocked after seeing the CCTV ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाया सोने का झुमका, CCTV देख कर हैरान रह गया सर्राफा व्यापारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswoman stole gold earring from Lucknow jewellery shop, bullion trader was shocked after seeing the CCTV

ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाया सोने का झुमका, CCTV देख कर हैरान रह गया सर्राफा व्यापारी

यूपी की राजधानी लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से महिला ने सोने का झुमका उड़ा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सर्राफा व्यापारी ने सीसीटीवी देखा तो वह हैरान रह गया। पुलिस महिला को खोज रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:39 PM
share Share
Follow Us on
ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाया सोने का झुमका, CCTV देख कर हैरान रह गया सर्राफा व्यापारी

राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट स्थित रिद्धि-सिद्धि ज्वेलर्स के यहां खरीदारी के बहाने आई एक महिला कान के झुमके ले उड़ी। सर्राफा व्यापारी को शक हुआ तो सीसीटीवी देखा तो वह हैरान रह गया। महिला की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। व्यापारी ने घटना की जानकारी दी। शिकायत के बाद गाजीपुर पुलिस ऐक्शन में आ गई है। मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। पुलिस महिला को तलाश रही है।

भूतनाथ चौकी इंचार्ज राकेश वर्मा के मुताबिक, रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स के यहां शुक्रवार को एक महिला खरीदारी के बहाने आई। ज्वेलर्स के मुताबिक, महिला ने कान के झुमके दिखाने के लिए कहा। दुकान पर मौजूद कर्मचारी आभूषण दिखाने लगा। इस बीच दुकान पर कुछ और ग्राहक दुकान पर आ गए। वह उन्हें भी जेवर दिखाने लगा। इस बीच महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से झुमका जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद महिला झुमका उठाकर चली गई। जेवर रखते समय शक शक हुआ तो झुमके गिने गए। इस दौरान एक झुमका कम था।

ये भी पढ़ें:मिट्टी से बनी राखी से सजेगी योगी की कलाई, रक्षा बंधन पर महिलाओं की खास तैयारी

झुमका चोरी होने की सूचना पर शॉप पर हड़कंप मच गया। कर्मचारी झुमका खोजने में जुट गए। इस बीच ज्वेलर्स ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। व्यापारी ने पाया कि महिला की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वीडियो देखकर व्यापारी हैरान रह गया। महिला प्लानिंग के तहत झुमका नीचे गिरा देती है। फिर चुपके से लेकर चली जाती है। झुमके की कीमत करीब 10 हजार रुपए है। चौकी इंचार्ज के मुताबिक तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |