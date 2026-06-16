बच्चों को काला कहकर चिढ़ाने के विवाद में महिला की चाकू मारकर हत्या, तनाव; भारी पुलिस तैनात
बच्चों को काला कहकर चिढ़ाने की बात को लेकर बस्ती में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तनाव को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में मंगलवार की शाम बच्चों के विवाद में बड़ी वारदात हो गई। बच्चों को काला कहने को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप भी एक महिला पर ही है। हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन गांव को लेकर अलर्ट मोड में है।
घटना, बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र के बभनी मिश्र गांव के महुआ टोला की है। मंगलवार की शाम यहां बच्चों को चिढ़ाने की बात को लेकर अचानक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महुआ गांव की रहने वाली माजिदा खातून (उम्र 48 वर्ष) पत्नी मोहम्मद अय्यूब और पड़ोस में रहने वाली खुशनुमा पुत्री मोहम्मद रईस के बीच विवाद हो गया।
खुशनुमा की शादी रुधौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव में हुई है और वह करीब एक सप्ताह पहले अपने मायके आई थी। बताया जाता है कि मंगलवार शाम खुशनुमा अपने बच्चों को 'काला' कहकर पुकार रही थी। माजिदा खातून को लगा कि वह उनके बच्चों को चिढ़ा रही है। इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान खुशनुमा ने चाकू से माजिदा खातून के पेट पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल माजिदा खातून को एंबुलेंस से संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
क्या बोली पुलिस
सीओ कुलदीप यादव ने बताया कि महिला को हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच-पड़ताल के साथ ही आरोपी महिला के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें