सही से बैठने को कहा तो ट्रेन में हुआ बवाल, डॉक्टर की पत्नी को महिला ने मारे थप्पड़

संक्षेप: एक व्यक्ति से सही से बैठने को कहा तो उसकी पत्नी ने बदसलूकी शुरू कर दी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरने से पहले मारपीट की। आरोप है कि उन पांचों के पास टिकट नहीं था और खुद को रेलवे का स्टाफ बता रहे थे। GRP प्रभारी ने बताया कि जांच में पता चलेगा कि ये लोग बिना टिकट थे या रेलवे के स्टाफ थे।

लखनऊ से आगरा जाने वाली इंटरसिटी (12179) में कानपुर के एक डॉक्टर की पत्नी से मारपीट हो गई। सामने वाली सीट पर बैठे एक व्यक्ति को सही से बैठने की बात कहने पर उसकी पत्नी, डॉक्टर की पत्नी से भिड़ गई। डॉक्टर की पत्नी को थप्पड़ मारने के साथ ही उसने बाल पकड़कर कोच के अंदर गिरा दिया। महिला के परिवार में शामिल अन्य लोगों ने भी मारपीट की। जीआरपी प्रभारी ओएन सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने बताया कि वह डी-2 कूपे की रिजर्व सीट 13 नंबर पर बैठी थीं। वह केजीएमयू के एक विभाग से शोध कर रही हैं। आरोप है कि महिला समेत पांच लोग खाली सीट पर आकर बैठ गए। खुद को रेल स्टाफ बता रहे थे। टिकट नहीं था।

