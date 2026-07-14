महिला ने दरोगा को जमीन पर गिरा दिया, फाड़ दी वर्दी; पति को जबरन कार में बैठाने से भड़की

पैमाइश का विरोध करते हुए लेखपाल से अभद्रता की जा रही थी। इसी दौरान दरोगा ने स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया और एक व्यक्ति को थाने ले जाने लगे। आरोप है कि इसी दौरान उस व्यक्ति की पत्नी ने दरोगा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज किया है।

Woman attacks police : उत्तर प्रदेश के बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के मसुरी खेरवा गांव में अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस टीम से दंपति की भिड़ंत हो गई। पति को जबरन कार में बैठाने से गुस्साई महिला ने दरोगा का गिरेबान पकड़ उन्हें जमीन पर गिरा दिया और वर्दी फाड़ डाली। किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए दरोगा ने भी महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने दरोगा का तबादला कालिंजर थाने में कर दिया है। महिला लेखपाल की तहरीर पर दंपति समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

खेरवा गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने समाधान दिवस में नरैनी एसडीएम से सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम दो दिन पूर्व अतिक्रमण हटवाने के लिए गांव पहुंची। खेत पर पहुंच लेखपाल ने चकरोड की पैमाइश शुरू की। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान एक दंपती और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति ने पैमाइश का विरोध करते हुए लेखपाल से अभद्रता की। अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया गया। मौके पर मौजूद गिरवां थाने के दरोगा ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया और एक व्यक्ति को थाने ले जाने लगे।

इसी दौरान उस व्यक्ति की पत्नी ने पीछे से दरोगा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। वायरल वीडियो में दरोगा के साथ गुत्थमगुत्था होते भी दिख रहा है। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने महिला, उनके पति और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ सदर सौरभ सिंह ने बताया कि मामले की जांच सीओ नरैनी कर रहे हैं। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने दरोगा का तबादला दूसरे थाने में कर दिया है।