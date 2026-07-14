Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला ने दरोगा को जमीन पर गिरा दिया, फाड़ दी वर्दी; पति को जबरन कार में बैठाने से भड़की

By Ajay Singh
संवाददाता, बांदा
Follow us on Google News
share

पैमाइश का विरोध करते हुए लेखपाल से अभद्रता की जा रही थी। इसी दौरान दरोगा ने स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया और एक व्यक्ति को थाने ले जाने लगे। आरोप है कि इसी दौरान उस व्यक्ति की पत्नी ने दरोगा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज किया है।

महिला ने दरोगा को जमीन पर गिरा दिया, फाड़ दी वर्दी; पति को जबरन कार में बैठाने से भड़की

Woman attacks police : उत्तर प्रदेश के बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के मसुरी खेरवा गांव में अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस टीम से दंपति की भिड़ंत हो गई। पति को जबरन कार में बैठाने से गुस्साई महिला ने दरोगा का गिरेबान पकड़ उन्हें जमीन पर गिरा दिया और वर्दी फाड़ डाली। किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए दरोगा ने भी महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने दरोगा का तबादला कालिंजर थाने में कर दिया है। महिला लेखपाल की तहरीर पर दंपति समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

खेरवा गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने समाधान दिवस में नरैनी एसडीएम से सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम दो दिन पूर्व अतिक्रमण हटवाने के लिए गांव पहुंची। खेत पर पहुंच लेखपाल ने चकरोड की पैमाइश शुरू की। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान एक दंपती और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति ने पैमाइश का विरोध करते हुए लेखपाल से अभद्रता की। अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया गया। मौके पर मौजूद गिरवां थाने के दरोगा ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया और एक व्यक्ति को थाने ले जाने लगे।

ये भी पढ़ें:44 सील इमारतें होंगी जमींदोज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही रोने लगीं महिलाएं

इसी दौरान उस व्यक्ति की पत्नी ने पीछे से दरोगा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। वायरल वीडियो में दरोगा के साथ गुत्थमगुत्था होते भी दिख रहा है। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने महिला, उनके पति और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ सदर सौरभ सिंह ने बताया कि मामले की जांच सीओ नरैनी कर रहे हैं। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने दरोगा का तबादला दूसरे थाने में कर दिया है।

ये भी पढ़ें:शिक्षक की पत्नी और शिक्षिका के पति ने खोली पोल, क्लासरूम Kiss केस में नया मोड़
ये भी पढ़ें:साइबर स्पेस में तैनात हुए पुलिस के नए कमांडो, डिजिटल पेट्रोलिंग शुरू; जानें मकसद
ये भी पढ़ें:यूपी: गांव में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध, इलाका पुलिस छावनी में तब्दील

आरोप : दरोगा ने गुप्तांगों पर मारी लात, पति-पत्नी गंभीर

उधर, दरोगा पर हमला करने की आरोपी महिला भी मंगलवार को एसपी दफ्तर पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल और दरोगा विपक्षी लोगों से मिलकर उनकी जमीन से जबरन रास्ता निकलवाना चाहते हैं। उनके पति ने विरोध किया तो दरोगा और लेखपाल ने उनके साथ अभद्रता की। पति को जबरन मारते-पीटते निजी कार में डालकर ले जा रहे थे। उन्होंने रोका तो दरोगा ने उसे लात-घूसों से जमकर पीटा। उसके गुप्तांगों में कई लात मारे, इससे उन्हें गंभीर चोंटे आईं। इसके बाद दरोगा ने उनके ही खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर ली। पूरे घटनाक्रम का उनके पास वीडियो है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Police Up Police News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।