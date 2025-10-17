अपने ही थाने से महिला SHO गिरफ्तार, दहेज उत्पीड़न मामले में घूस मांगना पड़ा भारी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWoman SHO arrested from her own police station; anti-corruption team caught her taking a bribe of Rs 10000
संक्षेप: वाराणसी में महिला थाना प्रभारी को एंटी करप्शन की टीम ने दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अपने ही थाने के अंदर से महिला थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कैंट थाने लाया गया है। महिला प्रभारी ने दहेज उत्पीड़न के केस से नाम हटाने के नाम पर रुपए मांगे थे।

Fri, 17 Oct 2025 03:26 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
वाराणसी में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एंटी करप्शन टीम ने महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई तब हुई, जब सुमित्रा देवी पर दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपियों का नाम निकालने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। इस घटना ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एंटी करप्शन टीम को एक दिन पहले शिकायत मिली थी कि सुमित्रा देवी दहेज उत्पीड़न के मामले में कुछ व्यक्तियों का नाम केस से हटाने के लिए प्रति व्यक्ति निश्चित राशि की मांग कर रही थीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिन लोगों का नाम मामले में शामिल किया गया था, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। इस सूचना के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने त्वरित कार्रवाई की और एक जाल बिछाया। शुक्रवार सुबह महिला थाने में ही सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया।

टीम ने सुमित्रा देवी को हिरासत में ले लिया और उन्हें कैंट थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है कि सुमित्रा देवी इससे पहले राजातालाब थाने में भी प्रभारी रह चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, और इस मामले ने स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। दहेज उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में रिश्वतखोरी का यह मामला समाज में पुलिस के प्रति विश्वास को और कमजोर कर सकता है। एंटी करप्शन टीम ने इस कार्रवाई को गुप्त रखा था ताकि सबूतों के साथ आरोपी को पकड़ा जा सके। इस मामले में आगे की जांच जारी है, और यह देखना बाकी है कि क्या अन्य लोग भी इस रिश्वतखोरी के खेल में शामिल हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पुलिस और जनता के बीच की दूरी को बढ़ाती हैं। वहीं, पुलिस विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सुमित्रा देवी के खिलाफ दर्ज मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की गहन जांच की जाएगी, ताकि पूरे प्रकरण का सच सामने आ सके।