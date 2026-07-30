प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को मिली 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा
प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को सजा मिली है। कोर्ट ने महिला और उसके साथी अमित को सात-सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को सजा मिल गई है। फेसबुक से दोस्ती के बाद प्रेम जाल में फंसे व्यक्ति के साथ जहरखुरानी कर लाखों के जेवर उड़ाने वाली अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित को सात-सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष जज रोहित सिंह ने दिया। मामले में दोषी अंकिता कन्नौज और अमित इटावा का रहने वाला है।
एडीजीसी विकास सिंह ने अदालत को बताया कि इस घटना की रिपोर्ट 18 अप्रैल 2023 को वादी नागेंद्र सिंह द्वारा स्वयं गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू हुई। इस रिपोर्ट में वादी नागेंद्र सिंह ने बताया कि 27 मार्च 2023 को उसकी एक महिला से फेसबुक पर बात हुई थी। उसकी नजदीकी बढ़ी।
उसे फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया
इसके बाद महिला ने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया। अदालत को बताया गया कि उसी दिन वादी उस महिला से मिलने के लिए फन माल आया जहां पर महिला उसे फन सिनेमा के अंदर ले गई। कहा गया है कि महिला ने वादी को एक बर्गर और पानी की बोतल देकर उसे खाने के लिए कहती रही, लेकिन व्रत होने की वजह से जब वादी ने बर्गर को नहीं खाया लेकिन पानी पीते ही वह बेहोश हो गया।
बेहोशी के बाद मौके से फरार हो गई थी महिला
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बेहोशी की हालत में वादी नागेंद्र सिंह को पुलिस एवं फन मॉल के स्टाफ की मदद से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी बताया गया है कि बेहोश होने पर आरोपी महिला ने गले की चेन, सोने का कड़ा और हीरे की अंगूठी चोरी कर भाग गई थी। बाद में हालत गंभीर होने पर वादी को मेडॉग्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां से मेदांता रेफर कर दिया गया।
दोनों आरोपियों के कब्जे से जहर खुरानी कर चोरी किया गया समान बरामद किया था
अदालत को बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला आरोपी अंकिता खटेरिया एवं अमित कुमार को स्कूटी पर गांधी सेतु ओवर ब्रिज के नीचे से 19 अप्रैल 2030 को गिरफ्तार किया गया था तथा दोनों के कब्जे से जहर खुरानी कर चोरी किया गया समान बरामद किया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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