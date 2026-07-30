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प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को मिली 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

By Deep Pandey
लखनऊ, विधि संवाददाता
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प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को  सजा मिली है। कोर्ट ने महिला और उसके साथी अमित को सात-सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Lucknow Court
प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला और उसके साथी को 7-7 साल की सजा सुनाई गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेमजाल में फंसाकर कांड करने वाली महिला को सजा मिल गई है। फेसबुक से दोस्ती के बाद प्रेम जाल में फंसे व्यक्ति के साथ जहरखुरानी कर लाखों के जेवर उड़ाने वाली अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित को सात-सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष जज रोहित सिंह ने दिया। मामले में दोषी अंकिता कन्नौज और अमित इटावा का रहने वाला है।

एडीजीसी विकास सिंह ने अदालत को बताया कि इस घटना की रिपोर्ट 18 अप्रैल 2023 को वादी नागेंद्र सिंह द्वारा स्वयं गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू हुई। इस रिपोर्ट में वादी नागेंद्र सिंह ने बताया कि 27 मार्च 2023 को उसकी एक महिला से फेसबुक पर बात हुई थी। उसकी नजदीकी बढ़ी।

उसे फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया

इसके बाद महिला ने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे फन मॉल में मिलने के लिए बुलाया। अदालत को बताया गया कि उसी दिन वादी उस महिला से मिलने के लिए फन माल आया जहां पर महिला उसे फन सिनेमा के अंदर ले गई। कहा गया है कि महिला ने वादी को एक बर्गर और पानी की बोतल देकर उसे खाने के लिए कहती रही, लेकिन व्रत होने की वजह से जब वादी ने बर्गर को नहीं खाया लेकिन पानी पीते ही वह बेहोश हो गया।

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बेहोशी के बाद मौके से फरार हो गई थी महिला

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बेहोशी की हालत में वादी नागेंद्र सिंह को पुलिस एवं फन मॉल के स्टाफ की मदद से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी बताया गया है कि बेहोश होने पर आरोपी महिला ने गले की चेन, सोने का कड़ा और हीरे की अंगूठी चोरी कर भाग गई थी। बाद में हालत गंभीर होने पर वादी को मेडॉग्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां से मेदांता रेफर कर दिया गया।

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दोनों आरोपियों के कब्जे से जहर खुरानी कर चोरी किया गया समान बरामद किया था

अदालत को बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला आरोपी अंकिता खटेरिया एवं अमित कुमार को स्कूटी पर गांधी सेतु ओवर ब्रिज के नीचे से 19 अप्रैल 2030 को गिरफ्तार किया गया था तथा दोनों के कब्जे से जहर खुरानी कर चोरी किया गया समान बरामद किया था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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