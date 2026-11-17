एक महिला को नोएडा के एक बड़े होटल में नौकरी दिलाने का वादा कर बुलंदशहर के एक होटल में बुलाया गया। वहां उसे एक कमरे में भेज दिया गया जहां पहले से मौजूद एक शख्स ने उसके साथ रेप किया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। यही नहीं महिला के रुपए भी छीन लिए।

​बुलंदशहर, संवाददाता। ​नोएडा के एक बड़े होटल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बुलंदशहर के एक होटल में एक महिला से रेप किया गया। बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र के एक होटल में महिला को बुलाकर उसके साथ रेप किया गया। यही नहीं महिला ने जब अपने साथ हो रही ज्यादती का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि महिला के पास मौजूद कैश छीनकर उसे होटल से भगा दिया गया। पीड़िता ने सोमवार को बुलंदशहर के एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और होटल सीज करने की मांग की। एसएसपी ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार ​हापुड़ क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता होटलों में साफ-सफाई का काम कर अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। उसकी जान-पहचान बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र में एक होटल संचालक से थी। पीड़िता के अनुसार, 15 नवंबर को होटल संचालक ने उसे नोएडा के बड़े होटल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने होटल पर बुलाया। ​वहां पहले से मौजूद करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति से बात करने के लिए उसे होटल के कमरे में भेजा गया। आरोप है कि कमरे में जाते ही उक्त व्यक्ति ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।

अच्छी नौकरी पाने का इरादा लेकर वहां पहुंची महिला ने अपने साथ हुई इस घटना का पुरजोर विरोध किया। लेकिन जब बंद कमरे में उसके साथ जबरदस्ती की जानी लगी तो वह चीख पड़ी। महिला की चीखें सुनकर होटल संचालक भी मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने भी पीड़िता को धमकाते हुए चुप रहने को कहा। महिला का आरोप है कि होटल संचालक अपने होटल पर इसी तरह के अनैतिक कार्य कराता है। महिला का आरोप है कि होटल में उसे बताया गया कि उसका वीडियो भी बना लिया गया है। वीडियो वायरल करने का डर दिखाते हुए उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई।