जंगल में गूंज कर रह गई महिला की चीखें, झाड़ियों में घात लगाकर बैठे हैवान ने किया रेप

संक्षेप: महिला, लकड़ी चुन ही रही थी कि पहले से जंगल में मौजूद गांव का ही एक व्यक्ति उसे अकेला देख टूट पड़ा। वह शख्स महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। जंगल में महिला उस हैवान से बचने के लिए चीखती रही, लेकिन दूर-दूर तक उसकी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं मिला।

यूपी के महाराजगंज में एक महिला के साथ जंगल में घात लगाकर बैठे शख्स ने रेप किया। महिला खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां जुटाने जंगल में गई थी। वहां पहले से मौजूद शख्स ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ मनमानी की। इस दौरान उसके चंगुल से छूटने के लिए महिला ने पूरा जोर लगाया। मदद की आस में वह जोर-जोर से चीखती रही लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनीं। आरोपी, महिला के साथ रेप करने के बाद फरार हो गया।

घटना महाराजगंज के नौतनवां थाना क्षेत्र की है। जंगल किनारे बसे गांव के अधिकांश परिवारों का चूल्हा जंगल की लड़कियों से जलता है। पीड़ित महिला भी बुधवार की शाम लकड़ी चुनने जंगल में पहुंची थी। महिला, अभी लकड़ी चुन ही रही थी कि पहले से जंगल में मौजूद गांव का ही एक व्यक्ति उसे अकेला देख टूट पड़ा। वह शख्स महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। जंगल में महिला खुद को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन दूर-दूर तक उसकी आवाज कोई सुनने वाला भी नहीं मिला। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और आराम से मौके से फरार भी हो गया। रोती-बिलखती महिला घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिवारीजनों ने तत्काल स्थानीय अड्डा बाजार पुलिस चौकी को इस घटना की सूचना दी। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।