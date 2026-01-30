Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswoman s naked body in the bushes morning walkers shocked she had been brutally murdered by decapitation
झाड़ियों में महिला की निर्वस्त्र लाश देख चौंक गए मॉर्निंग वॉकर्स, बेरहमी से सिर कूचकर की गई है हत्या

झाड़ियों में महिला की निर्वस्त्र लाश देख चौंक गए मॉर्निंग वॉकर्स, बेरहमी से सिर कूचकर की गई है हत्या

संक्षेप:

घटनास्थल पर सड़क से लेकर शव मिलने की जगह तक खून के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या सड़क पर या किसी अन्य जगह करने के बाद शव को घसीटते हुए पुल के नीचे झाड़ियों में फेंका गया। शव निर्वस्त्र अवस्था में मिलने के कारण हैवानियत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

Jan 30, 2026 02:38 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज में नाले पर बने पुल के नीचे झाड़ियों में महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल पीपीगंज पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पीपीगंज पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहन जांच-पड़ताल शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की उम्र लगभग 35 वर्ष आंकी जा रही है,अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

प्राथमिक जांच में महिला की सिर कूच कर बेरहमी से हत्या किए जाने के संकेत मिले हैं। घटनास्थल पर सड़क से लेकर शव मिलने की जगह तक खून के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या सड़क पर या किसी अन्य जगह करने के बाद शव को घसीटते हुए पुल के नीचे झाड़ियों में फेंका गया। शव निर्वस्त्र अवस्था में मिलने के कारण हैवानियत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर ग्रामीण तरह-तरह की आशंका जता रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नायर, एसपी नार्थ और क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

इस संबंध में एसएसपी राजकरन नायर ने बताया कि अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। महिला की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोग जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर जाए।

