झाड़ियों में महिला की निर्वस्त्र लाश देख चौंक गए मॉर्निंग वॉकर्स, बेरहमी से सिर कूचकर की गई है हत्या

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज में नाले पर बने पुल के नीचे झाड़ियों में महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल पीपीगंज पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पीपीगंज पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहन जांच-पड़ताल शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की उम्र लगभग 35 वर्ष आंकी जा रही है,अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

प्राथमिक जांच में महिला की सिर कूच कर बेरहमी से हत्या किए जाने के संकेत मिले हैं। घटनास्थल पर सड़क से लेकर शव मिलने की जगह तक खून के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या सड़क पर या किसी अन्य जगह करने के बाद शव को घसीटते हुए पुल के नीचे झाड़ियों में फेंका गया। शव निर्वस्त्र अवस्था में मिलने के कारण हैवानियत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर ग्रामीण तरह-तरह की आशंका जता रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नायर, एसपी नार्थ और क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।