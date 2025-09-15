रात को काली पैंट-शर्ट पहनकर दोस्तों संग ससुराल पहुंची महिला, दरवाजे पर की अंधाधुंध फायरिंग

मुरादाबाद में पति से विवाद के बाद मायके में रह रही एक महिला रात को भाई और दोस्तों के साथ ससुराल पहुंची। महिला ने दरवाज पर अंधाधुंध फारिंग की। महिला और उसके दोस्तों की हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने अपनी ससुराल में अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत फैला दी। महिला पति से विवाद के बाद से अपने मायके में रह रही थी। रविवार देर रात महिला फिल्मी अंदाज में कटघर क्षेत्र स्थित ससुराल पहुंची और देवर पर फायरिंग कर दी। काले रंग की पैंट-शर्ट में कपड़े से चेहरा ढककर भाई और उसके दोस्तों के साथ पहुंची महिला ने दरवाजे पर फायर कर दहशत फैलाई। पति की तहरीर पर पुलिस ने बिजनौर के धामपुर निवासी आरोपी पत्नी, साले समेत चार आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

कटघर थाना क्षेत्र के मोहल्ला करुला गली नंबर -1 मोहताज खाने के पास रहने वाले फरमान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के पक्का बाग निवासी साबिया खान पुत्री राजा के साथ हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही साबिया ने ससुरालियों ने दुव्यवहार करना शुरू कर दिया। विवाद करके वह मायके चली गई और वहां धामपुर थाने में पति व ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जो कोर्ट में विचाराधीन है। फरमान के अनुसार दो बार में समझौते के नाम पर वह पांच लाख रुपये ले चुकी है, जिसकी वीडियो मौजूद है। इसके बाद भी आए दिन ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करती है। जबकि वह घर से अपने जेवर और ससुरालियों द्वारा दिए गए उपहार समेत सारा सामान लेकर जा चुकी है।

फरमान ने अनुसार रविवार देर रात करीब दो बजे साबिया खान अपने भाई अयान और दो अन्य लोगों को लेकर ससुराल पहुंच गई। घर का का दरवाजा बंद था। जिसके बाद साबिया खान और अन्य लोगों ने घर के बाहर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। फरमान का आरोप है कि शोर सुनकर उनके भाई फैजान ने दरवाजा खोला तो जान से मारने की नियत से साबिया ने उसके ऊपर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि वह बाल-बाल बच गया। बाद में साबिया ने घर के बाहर हवाई फायर करके धमकी देते हुए चली गई। फरमान के अनुसार आरोपियों में साबिया का पंडित नगला निवासी दोस्त फरहान भी शामिल था।