woman reached dm office with the dead body of a newborn allegations created a stir committee formed for investigation DM दफ्तर में नवजात का शव लेकर पहुंची महिला, आरोपों से मचा हड़कंप; जांच के लिए बनी कमेटी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswoman reached dm office with the dead body of a newborn allegations created a stir committee formed for investigation

DM दफ्तर में नवजात का शव लेकर पहुंची महिला, आरोपों से मचा हड़कंप; जांच के लिए बनी कमेटी

हाल में लखीमपुर में एक युवक झोले में नवजात का शव लेकर डीएम दफ्तर पहुंच गया था। अब शाहजहांपुर में एक महिला नवजात का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गई। महिला ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल के धक्का देने के चलते उसका गर्भपात हो गया।

Ajay Singh संवाददाता, शाहजहांपुरWed, 27 Aug 2025 09:30 AM
share Share
Follow Us on
DM दफ्तर में नवजात का शव लेकर पहुंची महिला, आरोपों से मचा हड़कंप; जांच के लिए बनी कमेटी

हाल ही में यूपी के लखीमपुर खीरी में एक युवक झोले में नवजात का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया था। यवक ने एक अस्पताल पर आरोप लगाया कि जैसे-जैसे उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई वैसे-वैसे अस्पताल फीस बढ़ाता गया। इस घटना को लेकर चर्चाएं अभी थमी भी नहीं थीं कि अब यूपी के शाहजहांपुर के कांट क्षेत्र की महिला नवजात का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गई। महिला ने बताया कि कांट रोड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला कांस्टेबल के धक्का देने से वह पेट के बल गिर पड़ी और उसका गर्भपात हो गया। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

अकर्रा रसूलपुर निवासी रवीना पत्नी गुड्डू ने मंगलवार को डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह सात महीने की गर्भवती थी। कांट रोड पर सोमवार को अतिक्रमण हटाने पुलिस और राजस्व टीम पहुंची थी। इस दौरान मेरे पति घर पर नहीं थे और मैंने पति के सामने अतिक्रमण हटाने को कहा था क्योंकि मैं सामान नहीं उठा सकती थी। इसी बीच एक महिला कांस्टेबल ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वह जमीन पर पेट के बल गिर गई और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि शिकायत लेकर जब वह कांट थाने गई तो पुलिस ने उसे भगा दिया।

ये भी पढ़ें:वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में यूपी के कार्तिक की मौत, 5 दोस्त बहे

रवीना मंगलवार दोपहर को मृत शिशु के शव को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट कैंपस में पेड़ के नीचे बोरी बिछाकर बैठ गई। महिला ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला की शिकायत को लेकर प्रशासनिक अफसर हरकत में आ गए और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि शाम को रवीना और उसके परिजन लगाए गए आरोप से पलट गए। इस संबंध में परिवार की ओर से वीडियो भी जारी किया गया।

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टीम सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई थी। मंगलवार दोपहर महिला ने आरोप लगाया कि धक्कामुक्की की गई। बाद में परिजनों ने लिखकर दिया कि उनसे धक्कामुक्की नहीं हुई। मामले की जांच को टीम गठित की गई है।

मृत नवजात की आड़ में प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश

सड़क चौड़ीकरण के लिए सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान विरोध भी नहीं हुआ। वहीं 18 घंटे बाद मंगलवार को अचानक कांट क्षेत्र की महिला परिजनों के साथ मृत नवजात का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। पुलिस की धक्का-मुक्की से गर्भपात होने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से मंगलवार शाम तक आरोप लगाने वाली महिला पलट गई।

जलालाबाद रोड स्थित कांटक्षेत्र के अकर्रा गांव के पास सड़क की जमीन पर लोगों ने झोपड़ियां डालकर अवैध कब्जा कर रखा था। पीडब्ल्यूडी ने बार-बार नोटिस देकर हटाने के निर्देश दिए थे। कब्जाधारी हटने को तैयार नहीं थे। सोमवार को राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवा दिया। कब्जा हटाने के दौरान मामूली कहासुनी जरूर हुई थी। हंगामा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी यह बात स्वीकार की। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के 18 घंटे बाद मंगलवार को नवजात का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचाना प्रशासन पर दबाव बनाने की साजिश है। हालांकि पुलिस की सतर्कता और गुड्डू के बयान ने साफ कर दिया कि नवजात की मौत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से कोई लेनादेना नहीं है।

चर्चा: विरोधी तत्वों ने दबाव में लाने की कोशिश की

मामले के खुलासे के बाद लोगों में चर्चा रही कि विरोधी तत्वों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दबाव में लेने की कोशिश की थी। मृत बच्ची की आड़ लेकर प्रशासन को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से सच सामने आने पर अब आरोप लगाने वाले खुद कटघरे में हैं।

वीडियो में रवीना के पति ने कहा, आ गया था बहकावे में

मामला हाईलाइट होते ही पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए। जांच शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में सच सामने आ गया। रवीना के पति गुड्डू ने एक वीडियो बयान में स्वीकार किया कि वह कुछ लोगों के बहकावे में आकर झूठा आरोप लगा बैठे। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म के बाद उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की धक्का-मुक्की नहीं हुई थी।

ये भी पढ़ें:UP: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा, थानेदार का सिर फटा

मामले में एक मच्छंदर का नाम आया सामने

गुड्डू ने कहा कि काशीराम कॉलोनी का रहने वाला एक मच्छंदर ने भड़काया था। उसने कहा था कि अगर गर्भपात और धक्का-मुक्की की कहानी बनाई जाए तो प्रशासन बैकफुट पर आ जाएगा और कब्जा नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर कब्जा हट भी गया तो पास ही डॉक्टर के प्लॉट पर दोबारा झोपड़ी डाल दी जाएगी और प्रशासन चुप रहेगा।

क्या बोली पुलिस

शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला के साथ कोई धक्कामुक्की नहीं की गई। कार्रवाई के वीडियो भी हैं। मामले की जांच के लिए बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |