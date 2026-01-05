मासूम बेटी को कब्जे में लेकर महिला से कार में गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswoman raped in a car after her innocent daughter was captured and a video was also made
संक्षेप:

Jan 05, 2026 11:24 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मसवासी (रामपुर)
यूपी के रामपुर में मासूम बच्ची को कब्जे में लेकर महिला से कार में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुष्कर्म की वीडियो क्लिप बनाई गई है। पुलिस ने कोर्ट आदेश पर एक अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। घटना बीते एक दिसंबर 2025 की बताई गई है। महिला अपनी पांच वर्षीय बेटी की दवाई लेने के लिए बाजपुर गई थी।

महिला दवाई लेकर वापस लौटते वक्त दौराहा, बाजपुर के चौराहे पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाजपुर की ओर से एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार में यासमीन उर्फ मामी, उसका देवर फुरकान और अज्ञात चालक सवार था। पीड़िता के अनुसार, कार में सवार यासमीन उर्फ मामी का मायका उसके गांव का है। परिचित होने के कारण घर छोड़ने का हवाला देते हुए उन्होंने कार में बैठा लिया।

आरोप है कि मसवासी से खौदकलां चौराहे के बीच काफी समय से बंद पड़े ढाबे के पास कार रोकी गई। शौच के बहाने यासमीन उर्फ मामी कार से नीचे उतर कर चली गई। इसी बीच फुरकान और अज्ञात कार चालक ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शौच से वापस लौटी यासमीन उर्फ मामी ने उसकी मासूम बेटी को कब्जे में ले लिया। जिसके बाद दोनों ने कार में महिला से जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

आरोप है कि दुष्कर्म की घटना की यासमीन उर्फ मामी ने अपने मोबाइल से वीडियो क्लिप भी बना ली। आरोप है कि घटना का जिक्र करने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी बेटी को छोड़कर चले गए। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद रात में ही पीड़िता अपने पति के साथ स्वार थाने गई और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की।

पीड़िता के अनुसार पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर उसे घर भेज दिया गया। जिसके बाद पीड़िता ने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फुरकान निवासी ग्राम लोधीपुरा टांडा, यासमीन उर्फ मामी निवासी टावर वाली गली नं-3, हाथी वाला मंदिर, मुगलपुरा, मुरादाबाद और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

