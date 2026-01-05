मासूम बेटी को कब्जे में लेकर महिला से कार में गैंगरेप, वीडियो भी बनाया

संक्षेप: महिला दवाई लेकर वापस लौटते वक्त चौराहे पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। फुरकान और अज्ञात कार चालक ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शौच से वापस लौटी यासमीन उर्फ मामी ने उसकी मासूम बेटी को कब्जे में ले लिया। महिला से जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

यूपी के रामपुर में मासूम बच्ची को कब्जे में लेकर महिला से कार में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुष्कर्म की वीडियो क्लिप बनाई गई है। पुलिस ने कोर्ट आदेश पर एक अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। घटना बीते एक दिसंबर 2025 की बताई गई है। महिला अपनी पांच वर्षीय बेटी की दवाई लेने के लिए बाजपुर गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महिला दवाई लेकर वापस लौटते वक्त दौराहा, बाजपुर के चौराहे पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाजपुर की ओर से एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार में यासमीन उर्फ मामी, उसका देवर फुरकान और अज्ञात चालक सवार था। पीड़िता के अनुसार, कार में सवार यासमीन उर्फ मामी का मायका उसके गांव का है। परिचित होने के कारण घर छोड़ने का हवाला देते हुए उन्होंने कार में बैठा लिया।

आरोप है कि मसवासी से खौदकलां चौराहे के बीच काफी समय से बंद पड़े ढाबे के पास कार रोकी गई। शौच के बहाने यासमीन उर्फ मामी कार से नीचे उतर कर चली गई। इसी बीच फुरकान और अज्ञात कार चालक ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शौच से वापस लौटी यासमीन उर्फ मामी ने उसकी मासूम बेटी को कब्जे में ले लिया। जिसके बाद दोनों ने कार में महिला से जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

आरोप है कि दुष्कर्म की घटना की यासमीन उर्फ मामी ने अपने मोबाइल से वीडियो क्लिप भी बना ली। आरोप है कि घटना का जिक्र करने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी बेटी को छोड़कर चले गए। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद रात में ही पीड़िता अपने पति के साथ स्वार थाने गई और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की।