नौकरी का झांसा देकर झारखंड की महिला से किया रेप, फिर हत्या कर सूटकेस में छिपा दी लाश, दंपती गिरफ्तार

संक्षेप: हापुड़ में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव को सूटकेस में बंद कर खेत में फेंक दिया था।

यूपी के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 पर एक दिसंबर को रामा अस्पताल के सामने खेत में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक दंपती को गिरफ्तार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने स्वीकार किया उसने मृतका के साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद महिला उसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कहती थी। इस बात उसने युवती की डंडा मारकर हत्या कर दी और उसका शव सूटकेस में रख दिया था। इस दौरान मृतका युवती के साथ एक अन्य युवती को खड़ा कर दिया और उसकी वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया। पुलिस ने आरोपी दंपती के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी नौकरी दिलाने के बहाने अन्य राज्यों से महिलाओं को लाकर उनकी तस्करी करता है।

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर एक खेत में काले सूटकेस में एक युवती का कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस टीम जांच के दौरान दिल्ली के थाना विवेक विहार थाने पहुंची, जहां पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे। पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर एक हाउस मेड काम करती है।

उसने ही एक युवती की हत्या को होते हुए देखा है। हाउस मेड से पता लगा कि जिस युवती का शव सूटकेस में बरामद हुआ है, वह झारखंड के एक गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पिलखुवा के गांव डूहरी कट से दंपती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दंपति जिला हापुड़ के थाना सिंभावली के गांव नवादा कलां निवासी अंकित कुमार और जिला झारखंड के जिला सिमडेगा के थाना ठेठाइंगर के कैरया कुडपानी निवासी महिला कलिस्ता उर्फ काली हैं।