Hindi NewsUP NewsWoman raped and murdered body hidden in suitcase in Hapur
नौकरी का झांसा देकर झारखंड की महिला से किया रेप, फिर हत्या कर सूटकेस में छिपा दी लाश, दंपती गिरफ्तार

नौकरी का झांसा देकर झारखंड की महिला से किया रेप, फिर हत्या कर सूटकेस में छिपा दी लाश, दंपती गिरफ्तार

संक्षेप:

हापुड़ में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव को सूटकेस में बंद कर खेत में फेंक दिया था।

Dec 15, 2025 07:21 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, हापुड़
यूपी के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 पर एक दिसंबर को रामा अस्पताल के सामने खेत में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक दंपती को गिरफ्तार किया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने स्वीकार किया उसने मृतका के साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद महिला उसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कहती थी। इस बात उसने युवती की डंडा मारकर हत्या कर दी और उसका शव सूटकेस में रख दिया था। इस दौरान मृतका युवती के साथ एक अन्य युवती को खड़ा कर दिया और उसकी वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया। पुलिस ने आरोपी दंपती के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी नौकरी दिलाने के बहाने अन्य राज्यों से महिलाओं को लाकर उनकी तस्करी करता है।

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर एक खेत में काले सूटकेस में एक युवती का कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस टीम जांच के दौरान दिल्ली के थाना विवेक विहार थाने पहुंची, जहां पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे। पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर एक हाउस मेड काम करती है।

उसने ही एक युवती की हत्या को होते हुए देखा है। हाउस मेड से पता लगा कि जिस युवती का शव सूटकेस में बरामद हुआ है, वह झारखंड के एक गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पिलखुवा के गांव डूहरी कट से दंपती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दंपति जिला हापुड़ के थाना सिंभावली के गांव नवादा कलां निवासी अंकित कुमार और जिला झारखंड के जिला सिमडेगा के थाना ठेठाइंगर के कैरया कुडपानी निवासी महिला कलिस्ता उर्फ काली हैं।

कुचेसर रोड चौपला पर रह रहा था आरोपी दंपती

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी दंपती वर्तमान में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र की कुचेसर रोड चौपला स्थित कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा है। गिरफ्तार की गई महिला कलिस्ता उर्फ काली ने मृतका युवती को आठ महीने पहले ही नौकरी लगवाने के नाम पर अपने पास बुलाया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
