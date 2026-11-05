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रेप के लिए ऑन डिमांड हाजिरी और लाखों की वसूली, नहाने के वीडियो से जिंदगी नर्क बना दी

By sandeep
मथुरा
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मथुरा में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर विवाहिता से सात लाख रुपये की ठगी और दो साल तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर शोषण करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सांकेतिक फोटो

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता: थाना सदर बाजार के अंतर्गत सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी और अश्लील वीडियो बनाकर विवाहिता से दो साल तक रेप और ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने में आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने चपरासी की नौकरी का झांसा देकर कुल 7 लाख रुपये हड़प लिए और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता की तहरीर पर सदर बाजार पुलिस ने नौहझील निवासी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी 27 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौहझील मथुरा के गांव नावली निवासी पंकज ने उसे सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। अश्लील वीडियो की आड़ में आरोपी जब मन करता तब पीड़िता को बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करता था

सरकारी नौकरी का झांसा देकर 2 साल तक ठगी

झांसे में आकर पीड़िता ने 2 जनवरी 2022 को आरोपी को 5 लाख रुपये नकद दे दिए। रुपये लेने के बाद भी उसने नौकरी नहीं लगवाई। इसके बाद मार्च 2022 में पीड़िता अपने पति के साथ मथुरा आकर किराए का मकान लेकर रहने लगी। आरोप है कि करीब दो महीने बाद आरोपी पंकज भी मथुरा पहुंच गया और उसी मकान के ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहने लगा। वहां उसने छिपकर पीड़िता की नहाते समय वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। लोक-लाज और बदनामी के डर से पीड़िता दो साल तक उसका शोषण सहने को मजबूर रही।

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आरोपी की तलाश में दबिश दे रही पुलिस

इस दौरान आरोपी ने दिसंबर 2022 में नौकरी का बहाना बनाकर 2 लाख रुपये और ऐंठ लिए। अक्टूबर 2025 में जब पीड़िता अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट गई, तब भी आरोपी लगातार फोन कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने पहले खैर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन घटनास्थल मथुरा होने के कारण प्रकरण मथुरा पुलिस को भेजा गया। सदर बाजार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विपिन तोमर को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

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