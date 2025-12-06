Hindustan Hindi News
घर में कूदे शोहदे को देख महिला ने मचाया शोर, आरोपी की बहनों ने घर में घुसकर पीटा

महिला जोर-जोर से चीखने और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर शोहदे की दो बहनें और एक अन्य महिला घर में घुस गईं। वे सब मिलकर महिला को पीटने लगीं। यह सारा बवाल आसपास के लोगों ने भी देखा। बताया जा रहा है कि अगल-बगल के घरों की कुछ महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा छुड़ाया और पिट रही महिला को बचाया।

Dec 06, 2025 01:11 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बहराइच
उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक गांव में अकेली रह रही महिला के घर में उसी के गांव का एक शख्स दीवार फांदकर कूद गया। वह शख्स महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला उसे यूं अचानक घर में अपने सामने देखकर चौंक पड़ी। उसने उसकी हरकत का पुरजोर विरोध किया और शोर मचाने लगी। इस पर शोहदा महिला को पीटने लगा। शोर सुनकर पड़ोस से शोहदे की दो बहनों सहित तीन अन्य महिलाएं भी आ गईं। उन्होंने भी घर में घुसकर शोर मचा रही महिला को पीट दिया। गांव के कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर महिला को उनके चंगुल से छुड़ाया। पीड़ित महिला ने इस मामले में केस दर्ज कराया है।

पुलिस तीन महिलाओं सहित चार लोगों के खिलाफ धमकी, गाली गलौच और मारपीट का केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। यह घटना बहराइच के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र में घटी है। मिली जानकारी के अनुसार मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 28 नवम्बर की रात सात बजे के करीब एक महिला घर में अकेली थी। वह घरेलू कामकाज निपटा रही थी इसी दौरान दीवार कूदकर एक शोहदा घर में घुस आया। आरोप है कि शोहदे ने महिला का हाथ पकड़कर छेड़खानी शुरू कर दी। हैरान महिला ने इसका विरोध किया तो उसने पीटना शुरू कर दिया।

इस पर महिला जोर-जोर से चीखने और शोर मचाने लगी। महिला का शोर सुनकर शोहदे की दो बहनें और एक अन्य महिला घर में घुस गईं। वे सब मिलकर महिला को पीटने लगीं। यह सारा बवाल आसपास के लोगों ने भी देखा। बताया जा रहा है कि अगल-बगल के घरों की कुछ महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा छुड़ाया और पिट रही महिला को बचाया। पुलिस ने मारपीट और धमकी दिए जाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

