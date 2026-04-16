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बारात घर में 'गहरी चोट' देकर चली गई मेहमान बनकर आई महिला, जयमाल के बाद मच गई चीख-पुकार

Apr 16, 2026 04:00 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं/इस्लामनगर
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बदायूं के बारात में घर एक महिला ने हाल में बच्चे को सुला और फिर वह जयमाल के कार्यक्रम में शामिल होने चली गई। इसी दौरान मेहमान बनकर आई शातिर महिला बच्चे को चोरी कर ले गई। 

बारात घर में 'गहरी चोट' देकर चली गई मेहमान बनकर आई महिला, जयमाल के बाद मच गई चीख-पुकार

Badaun News: यूपी के बदायूं में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बारात घर में जयमाल के बाद अचानक से चीख-पुकार मच गई। महिला दहाड़े मारकर रोने लगी। जब मेहमानों ने महिला से कारण पूछा तो पता चला कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। महिला अपने बच्चे को हाल में सुलाकर जयमाल कार्यक्रम में शामिल होने चली गई थी। लौटकर जब आई तो वह गायब था। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें एक महिला बच्चे को ले जाती हुई नजर। जानकारी पर पता चला कि यह महिला मेहमान बनकर आई थी। लोगों के फोटो खींचने में लग गई, लेकिन उसने अपनी फोटो नहीं खिंचवाई और मौका पाते ही वह हाल में सो रहे बच्चे को उठाकर भाग निकली। लेकिन उसकी ये हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

इस्लामनगर के सहसवान रोड स्थित मोनार्क बारात घर रिश्तेदार की शादी में संभल जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा राजपुरा निवासी शांति पत्नी भूकन शामिल होने आई थी। रात में जयमाल के समय वह अपने एक साल के बच्चे को हाल में लिटा कर कार्यक्रम में शामिल हो रही थी। बारात में मौजूद एक संदिग्ध महिला लोगों की नजर बचाकर सो रहे नवजात को उठा ले गई। लोगों ने बताया कि महिला काफी देर तक बारात घर में रही। लोगों से बातचीत भी करती रही। फोटो खींचती रही लेकिन अपना फोटो नहीं खिंचवाया। बच्चा गायब होने की जानकारी इस्लामनगर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक्वेट हॉल को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तभी एक कमरे में महिला बारात घर से नवजात को लेकर बाहर निकलती हुई दिखी। पुलिस महिला की तलाश कर रही है।

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पिछले महीने बरेली में भी महिला ने चुरा लिया था बच्चा

पिछले महीने बरेली से भी एक बच्चा चोरी होने की घटना सामने आ चुकी है। हरदोई के थाना देहात क्षेत्र के गांव मिरगंवा में रहने वाली सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरूण के साथ 17 मार्च को अपनी बहन संजीदा के घर जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हुई थी। हरदोई में जिस बस में सुनभला बैठी थी उसकी बराबर वाली सीट पर एक अन्य महिला बैठी थी। परिचालक ने सुनभला से टिकट के पैसे मांगे तो उनके पास पूरे पैसे नहीं थी, इस पर बराबर वाली सीट पर बैठी महिला ने टिकट के पैसे देकर उनकी मदद की। इसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। महिला की बातों में आकर सुनभला फरीदपुर में उसके साथ बस से उतर गई। तीन दिन तक महिला ने सुनभला को अपने साथ रखा। शुक्रवार को वह बैंक से रुपये निकलाने के बहाने महिला को लेकर फरीदपुर पहुंची। जहां उसे बैंक के बाहर बैठा दिया और यह कहकर बच्चा लेकर चली गई कि बच्चा गोद में होने पर जल्दी नंबर आ जाएगा, इसके बाद वह वापस नहीं लौटी थी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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