जिला अस्पताल में शोहदे की छेड़खानी पर महिला का चढ़ा पारा, दो मिनट में मारी 10 चप्पलें, वीडियो वायरल
उरई जिला अस्पताल में एक महिला को छोड़ने शोहदे के लिए भारी पड़ गया। छेड़छाड़ से तंग महिला का पारा चढ़ गया। उसने सबके सामने पैर से चप्पल निकालकर शोहदे को पीट दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
Mahoba News: यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद भी शोहदों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ये शोहदे आए दिन युवतियों और महिलाओं को बीच सड़क पर छेड़ देते हैं। विरोध करते पर उल्टा धमकियां भी दे देते हैं। लेकिन कई बार राह चलते लोगों को छेड़ना शोहदों को भारी भी पड़ जाता है। उरई जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। जिला अस्पताल आई एक महिला को छेड़ना युवक को भारी पड़ गया। महिला ने चप्पल उतारी और नशे में धुत युवक को पीटना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक बैठा है और महिला उसे चप्पलों से मारते हुए डांट रही है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने दो मिनट में करीब 10 चप्पलें युवक को मारीं हैं।
उरई का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि एक महिला उपचार कराने आई थी तभी वहां एक शराबी ने महिला से छेड़खानी का प्रयास किया। इसपर महिला भड़क गई और एक के बाद एक करीब 10 चप्पलें युवक पर बरसा दीं तभी किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटनाक्रम से महिला के साथ छेड़खानी के प्रयास से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में दिन भर बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है। इन लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में दखल होने से सेवाएं बाधित हो रही हैं। ड्यूटी में तैनात डॉक्टर कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। इसके बाद भी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
क्या बोली पुलिस
‘महोबा मेडिकल चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जिला अस्पताल में महिला के द्वारा युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि शराबी ने कमेंट कर दिया था जिसके बाद महिला ने मारपीट की। महिला और युवक के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है।’
शोहदों पर लगातार कार्रवाई करती रहती है पुलिस
महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार और पुलिस दोनों की तत्पर हैं। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। सीएम योगी भी अपने भाषणों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दे चुके हैं। यही वजह है कि यूपी पुलिस महिलाओं और बेटियों से छेड़खानी करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आती है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।