शादी या लिव-इन संबंध साबित किए बिना महिला को भरण-पोषण का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई महिला न तो वैध विवाह और न ही लिव-इन संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समकक्ष प्रावधान) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला न तो वैध विवाह और न ही लिव-इन संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समकक्ष प्रावधान) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कौशाम्बी की मंजू सोनकर द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
मामले में फैमिली कोर्ट ने महिला के नाबालिग जैविक पुत्र के भरण-पोषण का दावा स्वीकार किया था, लेकिन महिला के भरण-पोषण की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रतिवादी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी होने का प्रमाण नहीं दे सकी। महिला ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसे प्रतिवादी की पहली शादी की जानकारी नहीं थी, इसलिए केवल इस आधार पर उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता।
राज्य और प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी की पहली शादी पहले से विद्यमान थी और दूसरी शादी के वैध रीति-रिवाजों से संपन्न होने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए महिला को विधिक पत्नी नहीं माना जा सकता और वह भरण-पोषण की पात्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने विवाह और किसी भी वैवाहिक संबंध से साफ इनकार किया है। साथ ही रिकॉर्ड पर न तो लिव-इन संबंध का कोई दावा था और न ही उसका कोई साक्ष्य।
कोर्ट ने कहा कि जब न तो लिव-इन संबंध का स्पष्ट दावा और न ही विवाह के संपन्न होने का विश्वसनीय प्रमाण हो, तब केवल भरण-पोषण पाने के उद्देश्य से महिला को लिव-इन संबंध के आधार पर मिलने वाले कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि या हस्तक्षेप योग्य दोष न पाते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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