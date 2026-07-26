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शादी या लिव-इन संबंध साबित किए बिना महिला को भरण-पोषण का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई महिला न तो वैध विवाह और न ही लिव-इन संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समकक्ष प्रावधान) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला न तो वैध विवाह और न ही लिव-इन संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समकक्ष प्रावधान) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कौशाम्बी की मंजू सोनकर द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

मामले में फैमिली कोर्ट ने महिला के नाबालिग जैविक पुत्र के भरण-पोषण का दावा स्वीकार किया था, लेकिन महिला के भरण-पोषण की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रतिवादी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी होने का प्रमाण नहीं दे सकी। महिला ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसे प्रतिवादी की पहली शादी की जानकारी नहीं थी, इसलिए केवल इस आधार पर उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता।

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राज्य और प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी की पहली शादी पहले से विद्यमान थी और दूसरी शादी के वैध रीति-रिवाजों से संपन्न होने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए महिला को विधिक पत्नी नहीं माना जा सकता और वह भरण-पोषण की पात्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने विवाह और किसी भी वैवाहिक संबंध से साफ इनकार किया है। साथ ही रिकॉर्ड पर न तो लिव-इन संबंध का कोई दावा था और न ही उसका कोई साक्ष्य।

कोर्ट ने कहा कि जब न तो लिव-इन संबंध का स्पष्ट दावा और न ही विवाह के संपन्न होने का विश्वसनीय प्रमाण हो, तब केवल भरण-पोषण पाने के उद्देश्य से महिला को लिव-इन संबंध के आधार पर मिलने वाले कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि या हस्तक्षेप योग्य दोष न पाते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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