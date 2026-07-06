मोबाइल चैट के विवाद में महिला का कत्ल, गड़ासे से शव के तीन टुकड़े कर फेंका
जौनपुर में महिला के शव के तीन टुकड़े मिलने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोबाइल चैट को लेकर हुए विवाद के बाद उसने महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव के तीन टुकड़े कर दिया।
UP Crime: यूपी के जौनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने मोबाइल चैट के झगड़े के बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर शव को तीन टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। उधर, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा, गड़ासा और चाकू बरामद किया गया।
ये घटना मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर बाईपास स्थित रानीपुर तिराहे के पास का है।सीओ मड़ियाहूं विजय चौधरी ने बताया कि रानीपुर बाईपास के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शव की शिनाख्त और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि घटना से जुड़ा संदिग्ध व्यक्ति रामनगर ब्लॉक गेट की तरफ आ रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी तेजी से रामनगर गांव की सड़क की तरफ भागा।
पुलिस बल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी ने नदी की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर समय करीब 11.50 बजे हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान मूल रूप से गुजरात के भावनगर के रहने वाले भूपेन्द्र भाई खखरिया के बेटे हेमल खखरिया उर्फ दिलीप के तौर पर हुई।
मोबाइल चैट को लेकर हुआ था झगड़ा
हेमल खखरिया ने बताया कि मृतका रेशमा उर्फ सना को वाराणसी के बाबतपुर से अपने किराये के कमरे (टीचर्स कॉलोनी, मड़ियाहूं) में चार जुलाई को लेकर आया था। वहां मोबाइल चैट देखने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी वजह से सना के सोते समय चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घनी आबादी के बीच शव को ठिकाने लगाने के डर से अभियुक्त ने बाजार से काली पॉलिथीन खरीदी और गड़ासे से मृतका के दोनों हाथ व पैर काटकर शव को तीन हिस्सों में बांट दिया। धड़ को उसने रानीपुर बाईपास पर और पैर व अन्य अंगों को रामनगर ब्लॉक मोड़ के पास पुलिया के आगे फेंक दिया था। पुलिस द्वारा धड़ बरामद कर शिनाख्त करने की भनक लगते ही वह बचे हुए अंगों को छिपाने भाग रहा था, तभी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें