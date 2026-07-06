मोबाइल चैट के विवाद में महिला का कत्ल, गड़ासे से शव के तीन टुकड़े कर फेंका

जौनपुर में महिला के शव के तीन टुकड़े मिलने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोबाइल चैट को लेकर हुए विवाद के बाद उसने महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव के तीन टुकड़े कर दिया।

UP Crime: यूपी के जौनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने मोबाइल चैट के झगड़े के बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर शव को तीन टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। उधर, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा, गड़ासा और चाकू बरामद किया गया।

ये घटना मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर बाईपास स्थित रानीपुर तिराहे के पास का है।सीओ मड़ियाहूं विजय चौधरी ने बताया कि रानीपुर बाईपास के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शव की शिनाख्त और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि घटना से जुड़ा संदिग्ध व्यक्ति रामनगर ब्लॉक गेट की तरफ आ रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी तेजी से रामनगर गांव की सड़क की तरफ भागा।

पुलिस बल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी ने नदी की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर समय करीब 11.50 बजे हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान मूल रूप से गुजरात के भावनगर के रहने वाले भूपेन्द्र भाई खखरिया के बेटे हेमल खखरिया उर्फ दिलीप के तौर पर हुई।