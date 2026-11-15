मायके से निकली महिला की हत्या, पति के भांजे के मकान के बराबर में दबा मिला नग्न शव
यूपी के अमरोहा में मायके से निकली महिला की हत्या कर दी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब पति के भांजे के मकान के बराबर में दबा दिया गया। महिला के शव को आठ फुट नीचे दबाया गया था। घटना से सनसनी फैल गई।
अमरोहा, हिन्दुस्तान संवाद। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र की महिला की हत्या कर उसका शव संभल के गवां में आठ फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। चार नवंबर से लापता महिला का शव रविवार को एक रिश्तेदार की निशानदेही पर बरामद हुआ। शव पति के भांजे के मकान से सटे खाली प्लॉट में दबा मिला। पुलिस ने जेसीबी और मजदूरों की मदद से खुदाई कर शव बाहर निकलवाया। इस दौरान गुन्नौर के नायब तहसीलदार अनुज कुमार और हसनपुर सीओ पंकज कुमार त्यागी की मौजूदगी में संभल और अमरोहा जिले के कई थानों की पुलिस तैनात रही। शव पोस्टमार्टम के लिए संभल मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस को हत्या में करीबी रिश्तेदारों की भूमिका होने का संदेह है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
आदमपुर थानाध्यक्ष कोमल तोमर के मुताबिक, आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल निवासी प्रकाश की बेटी अनीता 30 वर्षीय चार नवंबर की रात मायके से लापता हो गई थी। परिजनों की ओर से 11 नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिजनों के अनुसार, अनीता की शादी वर्ष 2007 में सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव चौकूनी निवासी नेमपाल के साथ हुई थी। उसके एक बेटा और तीन बेटियां हैं। बताया गया कि पति-पत्नी के बीच करीब छह साल से विवाद चल रहा था। इसके चलते दोनों अलग-अलग रह रहे थे।
तीन नवंबर को मायके गई थी अनीता
बेटा निशांशु पिता के साथ रहता था, जबकि बेटियां निशा, चांदनी और मोनिका मां के साथ थीं। अनीता गजरौला में मेहनत-मजदूरी कर बेटियों का पालन-पोषण कर रही थी। परिजनों के मुताबिक, तीन नवंबर को अनीता गजरौला से अपने मायके पुरसल आई थी। अगले दिन चार नवंबर को वह गजरौला जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
रिश्तेदार की निशानदेही पर हुई खुदाई
रविवार को एक रिश्तेदार की निशानदेही पर पुलिस ने संभल के गवां में नेमपाल के भांजे राजू पुत्र प्रकाश के मकान के बराबर स्थित खाली प्लॉट में खुदाई कराई। करीब आठ फीट नीचे गड्ढे में अनीता का शव दबा मिला। शव नग्न अवस्था में था और उसके कपड़े गल चुके थे। गुन्नौर के नायब तहसीलदार अनुज कुमार और हसनपुर सीओ पंकज कुमार त्यागी की मौजूदगी में रजपुरा, आदमपुर, रहरा और हसनपुर थानों की पुलिस ने शव बाहर निकलवाने की कार्रवाई की। रजपुरा पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए संभल मोर्चरी भेज दिया। हसनपुर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या में करीबी रिश्तेदारों की भूमिका संदिग्ध है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।