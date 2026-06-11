निकाह से एक दिन पहले महिला का मर्डर; प्रेमी के साथ सोई थी, घर में मिला खून से सना शव

अमरोहा में निकाह से एक दिन पहले 40 वर्षीय आयशा की कथित तौर पर उसके प्रेमी परवेज ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। सुबह घर में शव मिला, जबकि आरोपी फरार था। चार बच्चों की मां आयशा बुधवार को निकाह करने वाली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

यूपी के अमरोहा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब निकाह से एक दिन पहले प्रेमी ने 40 वर्षीय प्रेमिका की बुधवार तड़के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका का खून से सना शव घर में ही पड़ा मिला। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी पर मृतका के परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में भी वारदात से सनसनी फैल गई। एसपी ने मौका मुआयना कर अधीनस्थों को जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जानकारी के अनुसार संभल के मोहल्ला कोटगर्वी निवासी 40 वर्षीय आयशा पत्नी स्व. रईस बीते कुछ समय से कस्बे में बस स्टैंड के पास गुड्डू वारसी पुत्र सगीर के मकान में किराए पर रह रही थी। आयशा के साथ उसकी 18 वर्षीय पुत्री फायजा, 16 वर्षीय पुत्र साहिल, 14 वर्षीय रिहान व आठ वर्षीय अहसान भी रहते थे।

4 बच्चों की मां का युवक से चल रहा था लव अफेयर बच्चों के मुताबिक आयशा का संभल निवासी परवेज नाम के व्यक्ति संग प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने आपसी सहमति से बुधवार को निकाह करने का फैसला किया था। निकाह की तैयारियों के चलते परवेज भी बीते तीन दिन से उझारी आया हुआ था और परिवार के साथ ही रह रहा था। बच्चों की माने तो मंगलवार देर शाम सभी लोग घर में सो गए। इसके बाद बुधवार सुबह जब उनकी आंख खुली तो कमरे में मां आयशा मृत पड़ी मिली। जबकि परवेज गायब था।

घर में मिला था आयशा का शव आयशा के चेहरे पर खून भी लगा था। बच्चों की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर सैदनगली थाना पुलिस भी पहुंची। थाना प्रभारी संजय प्रताप सिंह के बाद सीओ पंकज त्यागी व एसपी लाखन सिंह यादव ने मौका मुआयना किया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है।