लखनऊ में चलती ऑटो में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर दबाया गला, फिर सड़क पर फेंका

लखनऊ में बेखौफ ऑटो चालक और उसमें सवार युवक ने व्यवसायी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर ऑटो चालक और युवक ने गला दबाया और मारपीट करते हुए रिंग रोड ओवरब्रिज पर चलती ऑटो से फेंक सड़क पर फेंक दिया, जिससे वह करीब 20 मीटर तक घिसटती चली गईं।

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑटो में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ ऑटो चालक और उसमें सवार युवक ने इंदिरा नगर सेक्टर 25 में घर लौट रही व्यवसायी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर ऑटो चालक और युवक ने गला दबाया और मारपीट करते हुए रिंग रोड ओवरब्रिज पर चलती ऑटो से फेंक सड़क पर फेंक दिया, जिससे वह करीब 20 मीटर तक घिसटती चली गईं। इससे महिला को गंभीर चोट आई है। राहगीरों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां से सूचना पर पति और पुलिस को सूचना दी। इस मामले में गाजीपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ऑटो चालक फरार है।

गोमती नगर निवासी व्यवसायी की जानकीपुरम में 60 फिटा रोड पर दुकान है। व्यवसायी के मुताबिक शनिवार रात करीब नौ बजे उनकी पत्नी (56) दुकान बंदकर जानकीपुरम से ऑटो से गोमती नगर निकली थीं। पीड़िता के मुताबिक चालक ऑटो चला रहा था, जबकि पीछे सवारी के रूप में एक युवक बैठा था। आरोप है कि जैसे ही ऑटो विकास नगर से रिंग रोड ओवरब्रिज पर पहुंची। तभी पीछे बैठे युवक ने उनके साथ अश्लीलता करते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ऑटो में ऐसी हरकत से घबराई महिला ने आरोपी से विरोध करते हुए शोर मचाना शुरू किया तो युवक और ऑटो चालक ने उनका मुंह बंद कर गला दबाया। किसी तरह से उन्होंने आरोपी युवक को धक्का दिया तो गले से उसका हाथ हट सका।

चलती ऑटो से धक्का दिया, 20 मीटर घिसटकर जख्मी शोर मचाने पर दोनों आरोपी उन्हें इंदिरा नगर सेक्टर 25 के पास चलती ऑटो से धक्का देकर भाग निकले। धक्का देने से वह सड़क पर करीब 20 मीटर दूर तक घिसटती चली गईं। पीछे से आ रहे राहगीरों ने महिला को सड़क पर जख्मी देखा तो गाड़ियां रोक ली। फिर उन्हें तुरंत नजदीक के निजी अस्पताल में पहुंचाया। इस बीच लोगों ने भाग रही ऑटो को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो गए। पीड़िता के घायल होने की सूचना पति को अस्पताल से दी गई।