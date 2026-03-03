14 दिन से लापता महिला की साड़ी-पर्स और जूता जंगल में मिला, पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन

श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगढ़ी की रहने वाली 25 वर्षीय आंचल मिश्रा बीते 17 फरवरी से लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान मंगलवार को पुलिस ने ककरदारी वन रेंज स्थित जंगल में महिला का पर्स, साड़ी और जूता बरामद किया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 25 वर्षीय महिला आंचल मिश्रा 14 दिन से लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। इस बीच मंगलवसार को ककरदारी वन रेंज के जंगल में महिला की साड़ी, पर्स और जूता मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला की इन चीजों के पास ही शव के कुछ अवशेष भी मिले हैं। शव के इन अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया है। शव के अवशेष मिलने से लापता महिला को लेकर आशंका पैदा हो गई है कि कहीं ये उन्हीं के तो नहीं हैं। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई होगी। हालांकि, पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि शव के अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही महिला के गायब होने के दिन से अभी तक मिली एक-एक सूचना की पड़ताल की जा रही है। इन आशंकाओं और पुलिस की जांच-पड़ताल के बीच अभी तक की स्थिति यह है कि महिला 14 दिन से लापता हैं। अभी तक उनका कहीं सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी।