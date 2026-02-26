Hindustan Hindi News
समझाते-समझाते आपे से बाहर हुई महिला, दूल्हे संग रहने से मना करने पर दुल्हन को पीटा

Feb 26, 2026 10:59 pm ISTDinesh Rathour हमीरपुर
हमीरपुर में सुहागरात के दिन 22 फरवरी को दूल्हे संग रहने से इनकार कर चर्चा में आई दुल्हन से ससुराल में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यूपी के हमीरपुर में सुहागरात के दिन 22 फरवरी को दूल्हे संग रहने से इनकार कर चर्चा में आई दुल्हन से ससुराल में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी दुल्हन को ससुराल पक्ष की एक महिला समझाते-समझाते आपे से बाहर हो गई और उसके बाद तड़ातड़ दो थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बता दें कि कस्बे के रामबाग निवासी लालदीवान के पुत्र धर्म कुशवाहा की शादी राठ कोतवाली के बिलरख गांव निवासी बुद्ध सिंह की पुत्री मिथलेश के साथ तय हुई थी। लड़की वालों ने शादी गोहांड कस्बे के एक गेस्ट हाउस से की थी। 21 फरवरी की रात शादी की सभी रस्में रिवाज संपन्न होने के बाद 22 फरवरी को मिथलेश विदा होकर ससुराल राठ आई थी। इसी रात दुल्हन ने दूल्हे को नापसंद करते हुए उसके साथ ही रहने से इंकार कर दिया। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। दुल्हन ने साफ कहा कि वो किसी और को पसंद करती है। घर वालों ने दबाव बनाकर शादी की है। इसलिए वह पति के साथ नहीं रहेगी। रात भर मान-मनौव्वल के दौर चले, लेकिन बात नहीं बनी। सोमवार की सुबह दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच वार्ता भी होती रही। बाद में दुल्हन दूल्हे के साथ कानूनी रूप से अलग होने की औपचारिकता पूरी करने को तहसील रवाना हो गई। मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दुल्हन को पीटने का वीडियो वायरल

गुरुवार को दुल्हन का 72 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुल्हन अन्य महिलाओं के साथ बैठी है। एक महिला दुल्हन को समझाते-समझाते आपे खो देती है। इसके बाद वह महिला यहीं मरने के लिए बोलते हुए उसे दो थप्पड़ जड़ देती है। इसपर अन्य लोग महिला को समझाते हैं कि उसे न मारें। वहीं दुल्हन भड़क उठती है और वह उस महिला से बार-बार मारने के लिए कहती है। इधर अन्य महिलाएं उससे कहती हैं कि जब तुम्हें यहां नहीं रहना था तो शादी मत करती। इसपर दुल्हन बताती है कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। वह क्या करती। ससुराल में बवाल के बाद दुल्हन इस समय अपने मायके में रह रही है।

कानपुर में पति निकला नपुंसक

वहीं दूसरी ओर कानपुर में एक महिला ने ससुराल वालों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि सुहागरात पर पति टालमटोल करता रहा। बाद में पता चला कि जिससे उसकी शादी हुई वह नपुंसक है। पीड़िता का आरोप था कि ससुराल पक्ष ने शादी से पहले झूठी संपत्ति का दिखावा कर लाखों रुपये दहेज में ऐंठ लिए और पति की नपुंसकता की सच्चाई जानबूझकर छिपाई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

