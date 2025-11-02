लिवइन में रह रही महिला को मिला धोखा, प्रेमिका की हत्या कर फरार हुआ प्रेमी, पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

यूपी के कानपुर में प्रेम-प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है। महिला का दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्रेम-संबंध था। वह अपने प्रेमी के साथ लिवइन में रह रही थी। महिला को मोहब्बत में धोखा मिला और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। प्रेमी महिला की हत्या करके फरार हो गया। इसकी खबर किसी को नहीं लगी। तीन दिन बाद पड़ोसियों ने घर से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर घुसी। पुलिस को कमरे के अंदर तख्त के नीचे महिला का शव मिला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

पूरा मामला लक्ष्मीपुरवा शक्कर मिल खलवा का बताया जा रहा है। पड़ोसियों के अनुसार 35 वर्षीय भारती गौतम एक मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 3 दिन से घर में ताला लगा हुआ था। शनिवार को घर से बदबू आने पर और खून बाहर निकलने पर पुलिस सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा तो भीतर कमरे में तख्त के नीचे महिला का शव मिला। शव सड़ने लगा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की। पड़ोसियों ने बताया कि महिला ने करीब सात साल पहले मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। 6 माह पूर्व महिला की मां आशा देवी की मौत हो गई थी। जिसके बाद वह अपने मां के घर में आकर रहने लगी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही आरोपित की तलाश की जा रही है।