Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswoman living in a live in relationship with her nephew committed suicide her husband refused to take her body
भांजे के साथ लिव इन में रह रही महिला ने कर ली खुदकुशी, पति ने शव ले जाने से कर दिया इनकार

भांजे के साथ लिव इन में रह रही महिला ने कर ली खुदकुशी, पति ने शव ले जाने से कर दिया इनकार

संक्षेप: बरेली में किराए के मकान में रहने वाली 28 वर्षीय पूजा मिश्रा ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। वह अपने पति के भांजे के साथ पति-पत्नी की तरह करीब दो महीने से किराये पर रह रही थी। गुरुवार देर रात बाराबंकी से उसका पति ललित मिश्रा थाना किला पहुंचा।

Sat, 25 Oct 2025 05:57 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

पति के सगे भांजे के साथ बरेली में लिव इन में रह रही महिला ने बुधवार काे खुदकुशी कर ली थी। सूचना पर पति बरेली पहुंचा, लेकिन उसने शव साथ ले जाने से इनकार करते हुए यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया कि पत्नी को उसका भांजा भगाकर ले आया था और प्रताड़ित कर रहा था, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। किला पुलिस ने उसकी तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

किला छावनी में कालीधाम मंदिर के पास रमेश चंद्र के मकान में तीसरी मंजिल पर रहने वाली 28 वर्षीय पूजा मिश्रा ने बुधवार को खुदकुशी कर ली थी। वह प्रेमी आलोक मिश्रा के साथ पति-पत्नी की तरह करीब दो महीने से किराये पर रह रही थी। गुरुवार देर रात बाराबंकी से उसका पति ललित मिश्रा थाना किला पहुंचा। बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले ललित ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद में रह रहा था।

ये भी पढ़ें:पति ने लगाया अवैध संबंधों का आरोप, नाराज बीवी ने भाइयों के साथ मिलकर कर दी हत्या

सीतापुर में थाना पिसावां के गांव मढ़िया निवासी आलोक मिश्रा उसका सगा भांजा है। करीब आठ महीने पहले उसकी पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर आलोक भगा लाया और छिपकर इधर-उधर रहने लगा। ब्रजेश मिश्रा, अनूप मिश्रा और आलोक के चाचा प्रशांत तिवारी उसका साथ दे रहे थे। पत्नी के आलोक संग चले जाने से ललित के परिवार में सब परेशान थे। उधर, आलोक का इरादा भी साफ नहीं था।

ये भी पढ़ें:पति ने बंद कमरे में पीट-पीटकर ली बीवी की जान, ससुर से अवैध संबंध का था शक

शादी से इनकार कर रहा था आलोक

ललित ने आरोप लगाया कि आलोक अब उनकी पत्नी से शादी नहीं कर रहा था। ब्रजेश, अनूप और प्रशांत इसमें उसका साथ दे रहे थे। पूजा ने इस बारे में फोन करके उसे जानकारी दी थी। ये लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। किला इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि महिला के पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसने शव साथ ले जाने से मना करते हुए यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |