घर में अकेले रह रही महिला की हत्या, दुबई में रहते हैं पति; कमरे में लाश देख दंग रह गए पड़ोसी

यूपी के गोरखपुर में 46 वर्षीय एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला घर में अकेली रहती थीं। उनके पति दुबई में काम करते हैं। बुधवार की सुबह घर का दरवाजा खुला देख पड़ोसी वहां पहुंचे तो कमरे में महिला की लाश देख दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआत तफ्तीश में आशंका जताई जा रही थी कि रात में किसी वक्त चोर घर में घुसे होंगे। महिला की नींद खुल गई होगी। उन्होंने विरोध जताया होगा तो पकड़े जाने के डर से चोरों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी होगी लेकिन घटनास्थल के हालात की बारीकी से जांच के बाद पुलिस अन्य आशंकाओं पर भी जांच कर रही है।

सबसे बड़ी आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं महिला के कत्ल की वजह कुछ और तो नहीं। कहीं ऐसा न हो कि महिला को मौत के घाट उतारने के बाद वारदात को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की गई हो। मारी गई महिला का नाम शकुंतला देवी था। बुधवार की सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें किसी अनहोनी का शक हुआ। बाहर से आवाज देने पर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा। वहां शकुंतला की लाश पड़ी थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोई संतान नहीं थी मारी गईं शकुंतला देवी की कोई संतान नहीं थी। बताया जा रहा है कि करीब 18-19 साल पहले 15 अगस्त के दिन बारिश के दौरान दीवार गिरने से उनकी इकलौती बेटी की मौत हो गई थी। उनके पति का नाम राजेश साहनी है जो दुबई में काम करते हैं। राजेश, अपने पांच भाइयों में सबसे बड़े हैं। योगेश, राकेश, अनिल और सुनील उनसे छोटे हैं। सभी अलग-अलग मकानों में रहते हैं। राजेश के बुजुर्ग पिता बिल्लर साहनी (उम्र-75 वर्ष) बारी-बारी से सभी बेटों के साथ रहते हैं।