घर में अकेले रह रही महिला की हत्या, दुबई में रहते हैं पति; कमरे में लाश देख दंग रह गए पड़ोसी

संक्षेप: कहीं महिला के कत्ल की वजह कुछ और तो नहीं। कहीं ऐसा न हो कि महिला को मौत के घाट उतारने के बाद वारदात को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की गई हो। मारी गई महिला का नाम शकुंतला देवी था। बुधवार की सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें अनहोनी का शक हुआ। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा। 

Wed, 5 Nov 2025 11:41 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में 46 वर्षीय एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला घर में अकेली रहती थीं। उनके पति दुबई में काम करते हैं। बुधवार की सुबह घर का दरवाजा खुला देख पड़ोसी वहां पहुंचे तो कमरे में महिला की लाश देख दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआत तफ्तीश में आशंका जताई जा रही थी कि रात में किसी वक्त चोर घर में घुसे होंगे। महिला की नींद खुल गई होगी। उन्होंने विरोध जताया होगा तो पकड़े जाने के डर से चोरों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी होगी लेकिन घटनास्थल के हालात की बारीकी से जांच के बाद पुलिस अन्य आशंकाओं पर भी जांच कर रही है।

सबसे बड़ी आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं महिला के कत्ल की वजह कुछ और तो नहीं। कहीं ऐसा न हो कि महिला को मौत के घाट उतारने के बाद वारदात को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की गई हो। मारी गई महिला का नाम शकुंतला देवी था। बुधवार की सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें किसी अनहोनी का शक हुआ। बाहर से आवाज देने पर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा। वहां शकुंतला की लाश पड़ी थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोई संतान नहीं थी

मारी गईं शकुंतला देवी की कोई संतान नहीं थी। बताया जा रहा है कि करीब 18-19 साल पहले 15 अगस्त के दिन बारिश के दौरान दीवार गिरने से उनकी इकलौती बेटी की मौत हो गई थी। उनके पति का नाम राजेश साहनी है जो दुबई में काम करते हैं। राजेश, अपने पांच भाइयों में सबसे बड़े हैं। योगेश, राकेश, अनिल और सुनील उनसे छोटे हैं। सभी अलग-अलग मकानों में रहते हैं। राजेश के बुजुर्ग पिता बिल्लर साहनी (उम्र-75 वर्ष) बारी-बारी से सभी बेटों के साथ रहते हैं।

क्या बोली पुलिस

पुलिस का कहना है कि वो घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं घटना के बाद इसे चोरी दिखाने की कोशिश तो नहीं की गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इक्ट्ठा किए हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि इस घटना में जो कोई भी शामिल हो, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
