लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी भरण पोषण की हकदार, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही शादी का औपचारिक या ठोस कानूनी प्रमाण उपलब्ध न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने मुनीश कुमार द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया।

याचिकाकर्ता ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी साथी महिला को 12,000 रुपये तथा बेटे को 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। उसका तर्क था कि विवाह केवल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुआ, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं है, इसलिए महिला कानूनी पत्नी नहीं मानी जा सकती।

पुरुष जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चममुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का हवाला देते हुए कहा कि ‘पत्नी’ शब्द की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और पुरुष कानूनी पेचीदगी का लाभ उठाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। याचिकाकर्ता रेलवे में लोको पायलट है और उसकी शुद्ध मासिक आय लगभग 70,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक आय भरण-पोषण में दी जा सकती है। इस आधार पर 18,000 रुपये की राशि उचित ठहराई गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य महिला और बच्चे को आर्थिक असुरक्षा और बेघर होने से बचाना है। याचिका खारिज कर फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।

मनमाने तरीके से बैंक खाते फ्रीज करने पर हाईकोर्ट सख्त इलाहाबाद हाई्रकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल की ओर से बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ तारकेश्वर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समेत कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाओं में कहा गया कि खाताधारकों ने बिना पर्याप्त सूचना के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई बैंक केवल पुलिस या साइबर सेल के पत्र के आधार पर तुरंत खाते फ्रीज कर देते हैं और बाद में खाताधारकों को न तो कारण बताते हैं और न ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। अदालत ने इसे बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे के लिए गंभीर खतरा बताया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित है, यह विश्वास बनाए रखना बैंकों की जिम्मेदारी है।