Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी भरण पोषण की हकदार, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

Feb 19, 2026 10:41 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही शादी का औपचारिक या ठोस कानूनी प्रमाण उपलब्ध न हो।

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला भी भरण पोषण की हकदार, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही शादी का औपचारिक या ठोस कानूनी प्रमाण उपलब्ध न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने मुनीश कुमार द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया।

याचिकाकर्ता ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी साथी महिला को 12,000 रुपये तथा बेटे को 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। उसका तर्क था कि विवाह केवल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुआ, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं है, इसलिए महिला कानूनी पत्नी नहीं मानी जा सकती।

ये भी पढ़ें:जिस वंदे भारत ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव, शीशा क्षतिग्रस्त

पुरुष जिम्मेदारी से नहीं बच सकता

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चममुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का हवाला देते हुए कहा कि ‘पत्नी’ शब्द की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और पुरुष कानूनी पेचीदगी का लाभ उठाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। याचिकाकर्ता रेलवे में लोको पायलट है और उसकी शुद्ध मासिक आय लगभग 70,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक आय भरण-पोषण में दी जा सकती है। इस आधार पर 18,000 रुपये की राशि उचित ठहराई गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य महिला और बच्चे को आर्थिक असुरक्षा और बेघर होने से बचाना है। याचिका खारिज कर फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।

ये भी पढ़ें:बैठ जाइए वरना माइक बंद करा दूंगा, सदन में मंत्री से ऐसे क्यों बोले स्पीकर महाना?

मनमाने तरीके से बैंक खाते फ्रीज करने पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाई्रकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल की ओर से बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ तारकेश्वर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समेत कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाओं में कहा गया कि खाताधारकों ने बिना पर्याप्त सूचना के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बहू के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था ससुर, विरोध करने पर पिता-पुत्र ने मार डाला

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई बैंक केवल पुलिस या साइबर सेल के पत्र के आधार पर तुरंत खाते फ्रीज कर देते हैं और बाद में खाताधारकों को न तो कारण बताते हैं और न ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। अदालत ने इसे बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे के लिए गंभीर खतरा बताया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित है, यह विश्वास बनाए रखना बैंकों की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि खाते फ्रीज करने से संबंधित सभी पत्र और रिकॉर्ड पेश किए जाएं, साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि पूरा खाता रोका गया है या केवल संदिग्ध राशि पर होल्ड लगाया गया है। खाताधारकों को मांगने पर बैंक स्टेटमेंट देना भी अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया रिकॉर्ड पर रखने और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को दोपहर दो बजे होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Allahabad High Court Up Latest News Prayagraj News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |