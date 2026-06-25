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मेटा अलर्ट से बची महिला की जान; 5 मिनट में घर पहुंची पुलिस, फंदे पर लटकने से पहले रोका

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद में आर्थिक तंगी से परेशान 25 वर्षीय विवाहिता ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पोस्ट कर फंदे से लटकने की कोशिश की। मेटा अलर्ट से सूचना डीजीपी मुख्यालय पहुंची। थाना उत्तर पुलिस पांच मिनट में मौके पर पहुंची और समय रहते महिला को बचा लिया। महिला ने ससुराल पक्ष पर उपेक्षा का आरोप लगाया है।

मेटा अलर्ट से बची महिला की जान; 5 मिनट में घर पहुंची पुलिस, फंदे पर लटकने से पहले रोका

यूपी के फिरोजाबाद में गुस्से में आकर आत्महत्या करने जा रही विवाहिता को थाना उत्तर पुलिस ने समय रहते फंदे पर लटकने से बचा लिया। विवाहिता ने रोते हुए गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसके बाद मेटा अलर्ट से डीजीपी मुख्यालय को सूचना भेज दी। सूचना के पांच मिनट बाद थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दरवाजा खुलवाकर महिला को बचा लिया। थाना उत्तर के एक मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय विवाहिता के पित की एक साल पहले मौत हो गई थी। उसको दो बच्चियां तीन साल और पांच साल है। बच्चियों को पालने में महिला को दिक्कतें आ रही हैं।

मेटा अलर्ट से बची महिला की जान

महिला का आरोप है कि ससुराल वाले पति की मौत के बाद उसकी कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं। इसके चलते महिला मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी। बुधवार को महिला ने अपनी पीड़ा को एक वीडियो में रिकार्ड करना शुरू किया और इसके लिए सीधा इंस्टाग्राम का प्रयोग किया। इंस्टाग्राम पर जैसे ही महिला द्वारा सुबह करीब आठ बजे खुद को आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने की बात कहते ही मेटा अलर्ट ने सीधे डीजीपी मुख्यालय पर सूचना दे दी।

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5 मिनट के अंदर घर पहुंची पुलिस

डीजीपी कार्यालय से तत्काल थाना उत्तर पुलिस को फोन से सूचना दी गई और महिला की आईडी से उसका नाम और पता लिया गया। सूचना पर काम करते हुए थाना उत्तर के एसआई अमित कुमार के साथ पुलिस उस मोहल्ले में पांच मिनट के अंदर पहुंची और महिला के बारे में पूछताछ कर दरवाजा खटखटाया। महिला के परिवार के लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला तत्काल महिला के कमरे तक पुलिस पहुंची और दरवाजा खटखटाकर उससे किबाड़ खुलवाई। महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर रही महिला को सुरक्षित करते हुए आत्महत्या के कारणों की जानकारी ली।

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महिला और परिवार को पुलिस ने समझाया

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि महिला और उसके परिवार को थाने लाकर समझा दिया है। महिला को पुलिस ने समझाया कि उसके दो बच्चियां हैं और ऐसा कदम गलत है। इसके बाद ससुरालियों और अन्य परिवार के लोगों को समझाया ताकि महिला की आर्थिक मदद होती रहे। अवसाद में जा चुकी महिला की काउंसलिंग के बाद आत्महत्या का तनाव खत्म होने पर डीजीपी कार्यालय को अवगत करा दिया।

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