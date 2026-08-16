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प्रेमी के लिए पति-बेटे को सऊदी अरब में छोड़ भारत आई शबाना, भरोसा टूटा और फिर...

By Srishti Kunj
संवाददाता, बहराइच
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एक महिला सऊदी में पति-बेटे को छोड़ प्रेमी के लिए भारत आई। यहां आकर उसे प्रेमी की सच्चाई पता चली तो उसका भरोसा टूटा। इसके बाद महिला ने मासूम बच्ची को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदने का प्रयास किया। लोगों ने दोनों की जान बचा ली।

Woman Suicide Attempt
सऊदी में पति-बेटे को छोड़ प्रेमी के लिए भारत आई। भरोसा टूटा तो मासूम को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदने का प्रयास किया।

प्रेम के लिए सऊदी अरब में पति और 18 वर्षीय बेटे को छोड़कर भारत आई 40 वर्षीय शबाना की कहानी शनिवार रात दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई। जिस प्रेमी के भरोसे उसने अपना घर-परिवार, पति और जवान बेटे तक को पीछे छोड़ दिया, उसी रिश्ते में जब धोखे और विवाद का सामना हुआ तो वह जिंदगी से हार गई। छह माह की मासूम बेटी को सीने से लगाए शबाना यूपी में बहराइच के जरवलरोड रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी और मासूम की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया।

वह मौत की ओर कदम बढ़ा ही रही थी कि प्लेटफार्म पर मौजूद जरवलरोड निवासी महिलाओं की नजर उस पर पड़ गई। महिलाओं ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और मासूम समेत बचा लिया। इसके बाद शबाना ने जो दर्दभरी दास्तान सुनाई, उसे सुनकर मौके पर मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। बताया जाता है कि तेलंगाना के हैदराबाद निवासी शबाना की शादी सऊदी अरब में एक शेख से हुई थी। उसका 18 वर्षीय बेटा सैफ भी उसके साथ रहता था। सऊदी में शेख के यहां नौकरी करने वाले जरवलरोड थाना क्षेत्र के ग्राम खिदरापुर निवासी नदीम से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे-धीरे नजदीकियों और फिर प्रेम में बदल गई।

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प्यार के आगे शबाना ने अपना परिवार तक पीछे छोड़ दिया और करीब 10 माह पहले सब कुछ छोड़कर नदीम के साथ खिदरापुर आ गई। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसके सपनों का संसार बिखर गया। उसे पता चला कि जिस नदीम के प्रेम में उसने सब कुछ छोड़ दिया, वह पहले से ही उज्मा नाम की महिला से शादीशुदा है। इसके बाद रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। शनिवार रात करीब सात बजे दोनों के बीच विवाद हुआ। आहत शबाना छह माह की बच्ची को लेकर जरवलरोड रेलवे स्टेशन पहुंची और मौत को गले लगाने का मन बना लिया।

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कुछ पलों की सजगता ने बचा ली दो जिंदगियां

प्लेटफार्म पर मौजूद महिलाओं ने समय रहते महिला को रोक लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला और बच्ची को सुरक्षित थाने ले गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला को सुरक्षित पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और पूरे मामले की जानकारी जुटाते हुए पूछताछ की जा रही है। मामले में महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। आगे की कार्रवाई महिला के अनुसार की जाएगी। पुलिस महिला के प्रेमी को भी बुला रही है। उससे भी जनाकारी ली जाएगी। पुलिस ने कहा कि महिला और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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