पति से कहासुनी होने पर घर से निकली महिला के साथ हैवानियत, मदद मांगने पर जंगल ले गए थे युवक

मथुरा में पति से झगड़ा करके घर से निकली महिला के साथ दो युवकों ने हैवानियत की। रास्ता भटकने पर महिला ने बाइक सवार युवकों से मदद मांगी थी। युवक महिला को जंगल लेकर गए थे।

यूपी के मथुरा में पति से कहासुनी के बाद घर से निकली एक महिला से हैवानियत की गई। घर से निकली महिला रास्ता भटक गई। महिला पांटून पुल से मांट की ओर जा रही थी। महिला ने बाइक सवार दो युवकों से मदद मांग ली। मदद के बहाने बाइक सवार दो युवक महिला को जंगल ले गए और यहां दोनों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करा आरोपियों की तलाश कर रही है।

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मूल रूप से भजनपुरा थाना क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र निवासी 32 वर्षीया महिला वृंदावन में पति के साथ रह रही है। शनिवार सुबह महिला का पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे वह नाराज होकर पति को बिना बताये वृंदावन स्थित केसी घाट होकर पांटून पुल पार कर मांट की तरफ चल पड़ी। बताते हैं कि वहां से आगे जाने का रास्ता भटक कर गांव बेगमपुर की ओर चल दी। आरोप है कि उसी दौरान बेगमपुर गांव के दो युवकों ने उसे रास्ता बताने के नाम पर बाइक पर बिठाया और जंगल की ओर ले गये। वहां पर युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी महिला को जंगल में छोड़ कर भाग गए।

महिला ने जान देने का किया प्रयास जैसे-तैसे महिला पांटून पुल पर पहुंची और घटना से व्यथित होकर पांटून पुल के समीप यमुना में कूदने का प्रयास किया। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर रोक लिया। इसके बाद महिला फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम महिला को बचा कर थाने ले गई। इस दौरान सूचना पर महिला का पति भी थाने पहुंच गया।

आरोपियों की हुई शिनाख्त थाना प्रभारी निरीक्षक मांट जसवीर सिंह ने बताया कि महिला द्वारा बताये घटना स्थल का निरीक्षण कर खेतों में काम कर रहे लोगों से जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गयी है। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर राजकुमार व दुर्गेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।