पति से कहासुनी होने पर घर से निकली महिला के साथ हैवानियत, मदद मांगने पर जंगल ले गए थे युवक
मथुरा में पति से झगड़ा करके घर से निकली महिला के साथ दो युवकों ने हैवानियत की। रास्ता भटकने पर महिला ने बाइक सवार युवकों से मदद मांगी थी। युवक महिला को जंगल लेकर गए थे।
यूपी के मथुरा में पति से कहासुनी के बाद घर से निकली एक महिला से हैवानियत की गई। घर से निकली महिला रास्ता भटक गई। महिला पांटून पुल से मांट की ओर जा रही थी। महिला ने बाइक सवार दो युवकों से मदद मांग ली। मदद के बहाने बाइक सवार दो युवक महिला को जंगल ले गए और यहां दोनों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करा आरोपियों की तलाश कर रही है।
मूल रूप से भजनपुरा थाना क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र निवासी 32 वर्षीया महिला वृंदावन में पति के साथ रह रही है। शनिवार सुबह महिला का पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे वह नाराज होकर पति को बिना बताये वृंदावन स्थित केसी घाट होकर पांटून पुल पार कर मांट की तरफ चल पड़ी। बताते हैं कि वहां से आगे जाने का रास्ता भटक कर गांव बेगमपुर की ओर चल दी। आरोप है कि उसी दौरान बेगमपुर गांव के दो युवकों ने उसे रास्ता बताने के नाम पर बाइक पर बिठाया और जंगल की ओर ले गये। वहां पर युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी महिला को जंगल में छोड़ कर भाग गए।
महिला ने जान देने का किया प्रयास
जैसे-तैसे महिला पांटून पुल पर पहुंची और घटना से व्यथित होकर पांटून पुल के समीप यमुना में कूदने का प्रयास किया। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर रोक लिया। इसके बाद महिला फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम महिला को बचा कर थाने ले गई। इस दौरान सूचना पर महिला का पति भी थाने पहुंच गया।
आरोपियों की हुई शिनाख्त
थाना प्रभारी निरीक्षक मांट जसवीर सिंह ने बताया कि महिला द्वारा बताये घटना स्थल का निरीक्षण कर खेतों में काम कर रहे लोगों से जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गयी है। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर राजकुमार व दुर्गेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
रेप के प्रयास का विरोध करने पर महिला को तमंचा दिखाकर पीटा
वहीं दूसरी ओर बरेली जिले के फरीदपुर में युवती से दबंगों ने रेप का प्रयास किया। पीड़िता के मुताबिक 5 नवंबर को फरीदपुर के एक गांव की युवती के साथ दबंग ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद से आरोपी समझौते का दबाव बना रहे थे। आरोप है चार युवती घर में सो रही थी। परिवार के लोग दूसरे कमरे सोए हुए थे। आधी रात में भमोरा के मिलक के अनिल और संजीव घर में घुस आए। उन्होंने युवती को दबोच लिया। युवती ने दबंगों से बचने के लिए चीख पुकार की। जिसके बाद उन्होंने सीने पर तमंचा रखकर युवती के साथ मारपीट की। युवती ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उसने सीओ से न्याय की गुहार की। सीओ के आदेश पर गांव के अनिल और संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें