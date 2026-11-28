करीब एक साल तक चली बातचीत के बाद शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महिला ने पति का घर छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। साथ रहने से पहले दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर बाकायदा इकरारनामा भी तैयार कर लिया।

अमरोहा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंस्टाग्राम पर एक शादीशुदा महिला की एक युवक से शुरू हुई दोस्ती और संबंधों को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। इस संबंध की वजह से सात फेरों के साथ शुरू हुआ पति-पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। पति को भूल शादीशुदा महिला ने अपनी जिंदगी में इंस्टाग्राम के जरिए मुरादाबाद के रहने वाले युवक को एंट्री दे दी। करीब एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महिला ने पति का घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं साथ रहने से पहले दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर बाकायदा इकरारनामा भी तैयार कर लिया। इस मामले की अमरोहा और मुरादाबाद में खूब चर्चा हो रही है।

मामला अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाली युवती की शादी साल- 2018 में अमरोहा के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। शुरुआती दिनों में दांपत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगे। देखते ही देखते रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई और दोनों के बीच दूरियां आ गईं। इसी बीच करीब एक साल पहले महिला की इंस्टाग्राम के जरिए मुरादाबाद निवासी युवक से जान-पहचान हो गई। पहले दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया।

महिला का कहना है कि उसका पति से विवाद चल रहा है और पति तलाक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसने पति से अलग होकर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया। अपने रिश्ते को लेकर दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर हस्ताक्षर किए। इस कहानी में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। महिला का प्रेमी भी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। सीओ सिटी डॉ.प्रदीप कुमार ने भी ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार किया।