100 रुपए के स्टांप पर बनाया प्यार का इकरारनामा, 9 शर्तें तय कर इंस्टा फ्रेंड के लिए महिला ने पति को छोड़ा
करीब एक साल तक चली बातचीत के बाद शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महिला ने पति का घर छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। साथ रहने से पहले दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर बाकायदा इकरारनामा भी तैयार कर लिया।
अमरोहा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंस्टाग्राम पर एक शादीशुदा महिला की एक युवक से शुरू हुई दोस्ती और संबंधों को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। इस संबंध की वजह से सात फेरों के साथ शुरू हुआ पति-पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। पति को भूल शादीशुदा महिला ने अपनी जिंदगी में इंस्टाग्राम के जरिए मुरादाबाद के रहने वाले युवक को एंट्री दे दी। करीब एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महिला ने पति का घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं साथ रहने से पहले दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर बाकायदा इकरारनामा भी तैयार कर लिया। इस मामले की अमरोहा और मुरादाबाद में खूब चर्चा हो रही है।
मामला अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाली युवती की शादी साल- 2018 में अमरोहा के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। शुरुआती दिनों में दांपत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगे। देखते ही देखते रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई और दोनों के बीच दूरियां आ गईं। इसी बीच करीब एक साल पहले महिला की इंस्टाग्राम के जरिए मुरादाबाद निवासी युवक से जान-पहचान हो गई। पहले दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया।
महिला का कहना है कि उसका पति से विवाद चल रहा है और पति तलाक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसने पति से अलग होकर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया। अपने रिश्ते को लेकर दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर हस्ताक्षर किए। इस कहानी में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। महिला का प्रेमी भी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। सीओ सिटी डॉ.प्रदीप कुमार ने भी ऐसे किसी मामले की जानकारी से इनकार किया।
क्या लिखा है इकरारनामे में?
इस मामले में शादीशुदा महिला पुरुष के विवाहेत्तर संबंध से ज्यादा चर्चा दोनों के बीच बने इकरारनामे की हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस इकरारनामे में दोनों ने अपनी मर्जी से साथ रहने और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की बात लिखी है। इकरारनामे में कुल 9 शर्तें दर्ज हैं। इनमें दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। लिखा है कि दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की सहमति दी है। भविष्य में दोनों के संबंध में संतान होने की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी और पहचान को लेकर सहमति दर्ज की गई है। संतान की पढ़ाई, इलाज, पालन-पोषण और शादी-ब्याह तक का खर्च उठाने की जिम्मेदारी युवक की होगी। संपत्ति में अधिकार की बात भी इकरारनामे में लिखी है। इसके अलावा भविष्य में संतान होने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों में पिता के नाम के रूप में युवक का नाम दर्ज कराने की बात कही गई है। वहीं महिला से भी रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और आपसी तालमेल बनाए रखने की शर्त रखी गई है। युवक द्वारा महिला के खर्च, जरूरतों और सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही उसे किसी तरह का मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं देने की बात भी इकरारनामे में है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें