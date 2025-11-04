Hindustan Hindi News
चार बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ गई बहू, कोर्ट में मासूमों के साथ रोने लगे ससुर

Tue, 4 Nov 2025 10:58 AMAjay Singh संवाददाता, एटा
यूपी के एटा जिले में चार बच्चों की मां की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से दोस्ती हो गई। वह प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी। पति की शिकायत पर महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां घरवालों ने महिला को साथ चलने के लिए कहा। इस पर महिला ने पति के साथ जाने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि अब वह किसी हाल में पति के साथ नहीं रहेगी। महिला की यह बात सुनते ही चारों बच्चे रोने लगे और उनके साथ ससुर भी रो पड़े।

एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की यह महिला 25 दिन पहले लापता हो गई थी। कई दिनों बाद भी पता न चलने पर पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अलीगंज पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। सोमवार को महिला के बयान दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि महिला ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। एसडीएम अलीगंज न्यायालय में महिला को पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि पति शराब पीते हैं इसके साथ ही महिला ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके चलते वह पति के साथ नहीं जाना चाहती है। रोते हुए बच्चों को देखकर भी महिला को तरस नहीं आया। महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई।

नौ साल पहले हुई थी शादी

महिला ने बताया कि नौ साल पहले शादी हुई थी। पति शराब पीते है और जुआ खेलते है। मासूम बच्चों को साथ ले जाने से भी इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला की युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला के ससुर ने बताया कि पुत्रवधु बच्चों को छोड़कर चली गई है। वह किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। पति ने बताया कि पत्नी की इंस्टाग्राम के माध्यम से जिला बंदायू के युवक दोस्ती हुई थी। चार बच्चों को छोड़कर वह चली गई।

घरवालों ने कहा कि पति-पत्नी की लड़ाई और महिला के किसी और के साथ रहने के फैसले का असर उसके चार बच्चों पर पड़ रहा है। पति किसान है। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चों ने मां को काफी रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं रुकी।

