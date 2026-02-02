Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswoman lawyer and her family members were beaten up by the staff at the toll plaza in Sonbhadra
सोनभद्र के टोल प्लाजा पर बवाल, कर्मियों ने महिला वकील और उसके परिजनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

सोनभद्र के टोल प्लाजा पर बवाल, कर्मियों ने महिला वकील और उसके परिजनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

संक्षेप:

सोनभद्र जिले में लोढ़ी टोल प्लाजा पर रविवार शाम उस वक्त हंगामा हो गया, जब महिला अधिवक्ता के परिजनों और टोलकर्मियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि टोलकर्मियों ने महिला अधिवक्ता समेत उनके परिवार के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

Feb 02, 2026 12:47 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सोनभद्र में लोढ़ी टोलप्लाजा पर रविवार शाम महिला अधिवक्ता के परिजनों और टोलकर्मियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि टोलकर्मियों ने महिला अधिवक्ता और उनके परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो नामजद और पांच-सात अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

राबर्ट्सगंज निवासी महिला अधिवक्ता आरती पांडेय शनिवार शाम कार से नवीन कुमार सिंह, गरिमा सिंह और अवनीश दुबे के साथ ओबरा जा रही थीं। लगभग चार बजे वह लोढ़ी स्थित टोलाप्लाजा के पास पहुंचीं तो वहां जाम लगा हुआ था। काफी देर तक जाम न खुलने पर कार में बैठे उनके जीजा नवीन कुमार सिंह गाड़ी से उतरकर टोलकर्मियों से जाम का कारण पूछने लगे। आरती की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक टोलकर्मी ने उनके जीजा को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। यह देख अवनीश दुबे भी गाड़ी से उतरकर पहुंचे तो टोलकर्मियों ने मारपीट शुरू कर दिया।

गरिमा सिंह का आरोप है कि बीच-बचाव के लिए वह पहुंचीं तो टोलकर्मियों लाठी-डंडे से उनके जीजा नवीन कुमार पर हमला कर दिया। उनके सिर गंभीर चोट आई है। टोलकर्मियों ने गरिमा के साथ भी मारपीट की। गरिमा के मुताबिक राहगीरों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। राबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि मामले की तहरीर मिली है। दो नामजद और पांच-सात अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।

2 आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्र ने बताया कि रविवार को दोपहर बाद अधिवक्ता आरती पांडेय सपरिवार अपने वाहन से रॉबर्ट्सगंज से चोपन की ओर जा रही थीं। राबर्ट्सगंज के लोढ़ी टोल प्लाजा पर अगली गाड़ी का मैसेज प्राप्त न होने एवं टोल क्रॉस न हो पाने के कारण लेन संख्या तीन में कुछ वाहन खड़े हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। उक्त कारण से कुछ मिनटों की देरी होने पर आरती पांडेय सपरिवार एवं टोल कर्मियों के मध्य कहासुनी हो गई, जो बाद में विवाद एवं मारपीट में परिवर्तित हो गई। तहरीर पर दो नामजद सहित सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी गई।

सीओ सिटी श्री मिश्रा ने बताया कि रविवार की रात नामजद आरोपी रामजी तिवारी निवासी भौली कुरारा, हमीरपुर और सर्वेश यादव निवासी करमीशिपुर मालीपुर, अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वांछित अज्ञात सात-आठ टोल कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वांछित आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

