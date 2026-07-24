फोन काटने पर बीजेपी विधायक पर भड़की महिला; बोली- वोट मांगने अब मत आना

उन्नाव की सफीपुर सीट से भाजपा विधायक बंबालाल दिवाकर द्वारा फोन पर खुद को व्यस्त बताकर कॉल काटने से क्षेत्र की महिलाएं नाराज हो गईं। वायरल वीडियो में महिलाएं उन्हें दोबारा वोट मांगने न आने और आने पर सबक सिखाने की बात कहती दिखीं। विधायक ने कहा कि वह उस समय मीटिंग में थे।

उन्नाव की सफीपुर सीट से भाजपा विधायक बंबालाल दिवाकर द्वारा खुद को व्यस्त बता कर कॉल काटने पर महिलाएं भड़क उठीं। बोलीं- वोट मांगने अब मत आना। अगर अबकी आवै वोट मांगे गांव मा तो अइसा मार देबै कि बतावत न बनी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में एक महिला कहती है, हैलो..बंबालाल से बात हो रही है। दूसरी तरफ से हां की आवाज आते ही महिला बोली- भइया आए नहीं। इस पर दूसरी तरफ से कहा गया-चलो बाद में बात करते हैं..अभी कार्यक्रम में बिजी हैं और फोन काट दिया। इससे महिलाएं नाराज हो उठीं।

जनता है कुछ बोल दे…क्या कर सकते हैं? वायरल वीडियो में एक महिला कहती है कि फोन उठाइन और कह रहे हैं कि बाद में बात करते हैं..इतने बिजी हैं। विधायक बंबालाल दिवाकर ने इस संबंध में कहा कि दो दिन पहले मीटिंग में था जब क्षेत्र की महिलाओं का फोन आया था। यह जनता है, कुछ बोल दिया तो क्या कर सकते हैं।

उन्नाव रेप पीड़िता से मारपीट का वीडियो वायरल वहीं दूसरी तरफ उन्नाव की माखी रेप पीड़िता का दिल्ली के जंतर-मंतर से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक महिला पुलिसकर्मी पर मारपीट करने और गले में पड़ी चेन छीनने का आरोप लगाते नजर आ रही है। हालांकि,आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में रेप पीड़िता साफ कहती सुनाई दे रही है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकजुट जनता ने मुझे न्याय दिलाया। आज वही जनता बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर है, जिसका समर्थन करने आई हूं। मेरे भी दो बच्चे हैं। मुझे केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। यहां आते समय एक महिला पुलिसकर्मी ने रोका। मारपीट की और गले में पड़ी चेन छीन ली। उसने नेमप्लेट नहीं लगा रखी थी। अगर नेमप्लेट लगाए होती तो एफआईआर कराती और वो पकड़ी जाती।