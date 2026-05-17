लवमैरिज करके फंस गई महिला, धोखेबाज निकला पति तो पत्नी ने चार घंटे तक पुलिस को छकाया
लखनऊ में लवमैरिज करके एक महिला बुरी तरह से फंस गई। शादी के बाद एक महिला को उसका पति छोड़कर भाग गया। मोहब्बत में धोखा खाई महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गई।
Lucknow News: यूपी में लवमैरिज करके एक महिला बुरी तरह से फंस गई। शादी के बाद एक महिला को उसका पति छोड़कर भाग गया। मोहब्बत में धोखा खाई महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से कूदने की कोशिश करने लगी। पति के चक्कर में महिला ने पुलिस को चार घंटे तक छकाया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी महिला नहीं मानी। पुलिस ने जब उसके प्रेमी पति से संपर्क कर बुलाया तब वह नीचे उतरी। इसके बाद दोनों के परिवारीजनों को बुलाकर उनकी काउंसिलिंग की और फिर समझा-बुझाकर लिखापढ़ी कर उनके सुपुर्द कर दिया।
इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक 22 वर्षीय प्रीति मूल रूप से अयोध्या जनपद के खंडासा की रहने वाली है। कुछ महीने पहले उसने लखीमपुर निंघासन के रहने वाले अनुराग से प्रेम विवाह किया था। अनुराग निजी कंपनी में नौकरी करता था। पत्नी के साथ यहां विनीतखंड में रहता था। हफ्ते भर पहले दोनों में विवाद हुआ और अनुराग बिना बताए पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया? प्रीति उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी पर वह फोन नहीं रिसीव कर रहा था। इससे नाराज होकर प्रीति रविवार सुबह विनीतखंड-पांच स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। वह टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाने से दरोगा गुरप्रीत कौर, दीपक कुमार यादव और पुलिस मौके पर पहुंचा।
पति के आने के बाद नीचे उतरी महिला
गोमतीनगर फायर स्टेशन अफसर सुशील कुमार यादव भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग भी प्रीति को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वह न कूदे। काफी समझाने के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसके बाद बातचीत के आधार पर मिली जानकारी के बाद उसके पति अनुराग को फोन किया गया। अनुराग को बुलाया गया। अनुराग के आने पर करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने प्रीति को टंकी से नीचे उतार लिया। दोनों के परिवारीजनों को बुलाया गया। दोनों की काउंसिलिंग कर उन्हें समझाया गया। इसके बाद लिखापढ़ी और वीडियोग्राफी में उनके परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
पति की जिंदगी में सौतन की एंट्री से आहत महिला टंकी पर चढ़ी
इसी तरह सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह पति की बेवफाई और घर में सौतन आ जाने से परेशान थी। सौतन को लेकर करीब एक घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और परिजनों के समझाने के बाद महिला सुरक्षित नीचे उतरी। इस दौरान मौके पर भीड़ जुटी रही। सोननगर गांव निवासी मंगरे की विवाहित पुत्री दीपा (28) गुरुवार को गांव के उत्तर दिशा में जल निगम विभाग की ओर से बनवाई जा रही निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला के टंकी पर चढ़ते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और परिजनों ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी मनाया, लेकिन वह पति को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी रही। बताया जा रहा है कि दीपा की शादी बलरामपुर जिले के सकरा सादुल्लानगर में हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। महिला का आरोप है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ चला गया है। परिजनों के मुताबिक बीते दिनों पति दूसरी महिला को लेकर त्रिपुरा चला गया, जिससे आहत होकर दीपा ने यह कदम उठाया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।