लवमैरिज करके फंस गई महिला, धोखेबाज निकला पति तो पत्नी ने चार घंटे तक पुलिस को छकाया

लखनऊ में लवमैरिज करके एक महिला बुरी तरह से फंस गई। शादी के बाद एक महिला को उसका पति छोड़कर भाग गया। मोहब्बत में धोखा खाई महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गई।

Lucknow News: यूपी में लवमैरिज करके एक महिला बुरी तरह से फंस गई। शादी के बाद एक महिला को उसका पति छोड़कर भाग गया। मोहब्बत में धोखा खाई महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से कूदने की कोशिश करने लगी। पति के चक्कर में महिला ने पुलिस को चार घंटे तक छकाया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी महिला नहीं मानी। पुलिस ने जब उसके प्रेमी पति से संपर्क कर बुलाया तब वह नीचे उतरी। इसके बाद दोनों के परिवारीजनों को बुलाकर उनकी काउंसिलिंग की और फिर समझा-बुझाकर लिखापढ़ी कर उनके सुपुर्द कर दिया।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक 22 वर्षीय प्रीति मूल रूप से अयोध्या जनपद के खंडासा की रहने वाली है। कुछ महीने पहले उसने लखीमपुर निंघासन के रहने वाले अनुराग से प्रेम विवाह किया था। अनुराग निजी कंपनी में नौकरी करता था। पत्नी के साथ यहां विनीतखंड में रहता था। हफ्ते भर पहले दोनों में विवाद हुआ और अनुराग बिना बताए पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया? प्रीति उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी पर वह फोन नहीं रिसीव कर रहा था। इससे नाराज होकर प्रीति रविवार सुबह विनीतखंड-पांच स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। वह टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाने से दरोगा गुरप्रीत कौर, दीपक कुमार यादव और पुलिस मौके पर पहुंचा।

पति के आने के बाद नीचे उतरी महिला गोमतीनगर फायर स्टेशन अफसर सुशील कुमार यादव भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग भी प्रीति को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वह न कूदे। काफी समझाने के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसके बाद बातचीत के आधार पर मिली जानकारी के बाद उसके पति अनुराग को फोन किया गया। अनुराग को बुलाया गया। अनुराग के आने पर करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने प्रीति को टंकी से नीचे उतार लिया। दोनों के परिवारीजनों को बुलाया गया। दोनों की काउंसिलिंग कर उन्हें समझाया गया। इसके बाद लिखापढ़ी और वीडियोग्राफी में उनके परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया।