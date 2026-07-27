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नए आशिक और पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने पुराने प्रेमी को मार डाला, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात

By Deep Pandey
अलीगढ़, हिन्दुस्तान
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यूपी के अलीगढ़ में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। शादीशुदा प्रेमिका ने नए आशिक और पति के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। महिला व उसके नए आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अलीगढ़ में नए आशिक और पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने पुराने प्रेमी को मार डाला।

यूपी के अलीगढ़ में हरदुआगंज क्षेत्र में करीब तीन माह पहले एक युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की घटना का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। युवक के एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध थे। इसी बीच महिला को एक और युवक से प्रेम हो गया। इस पर उसने नए आशिक और पति के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की फूंकनी से प्रहार करके हत्या कर दी। पुलिस ने महिला व उसके नए आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लोहे की फूंकनी, कड़ा व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

दो मई को माछुआ नहर पुल के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सिर व शरीर में चोटों में मौत होना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की। कुछ दिन बाद युवक की शिनाख्त खैर क्षेत्र के गांव सहरोई निवासी अमित पुत्र स्व. कमल सिंह के रूप में हुई। पता चला कि अमित वर्तमान में जवां क्षेत्र में गांव रामपुर में रहकर मजदूरी करता था। गांव के लोगों से पूछताछ, अमित के फोन की सीडीआर के आधार पर पुलिस का शक गांव की ही महिला कल्पना पत्नी संजू पर शक गहराया।

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जुर्म कबूल लिया

पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया। बताया कि अमित के साथ पांच साल से उसका प्रेम प्रसंग था। वहीं, मार्च में उसकी दोस्ती बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुर निवासी लोकेश पुत्र सुभाष चंद्र से हो गई। महिला ने लोकेश की दोस्ती अपने पति से करवा दी। साथ ही वह अमित से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी क्रम में 30 अप्रैल को अमित ने फोन किया कि वह उसके घर आ रहा है। इस पर महिला ने लोकेश को भी बुला लिया। रात में कल्पना ने अपने प्रेमी लोकेश व पति संजू के साथ मिलकर लोहे की फूंकनी व लोहे के कड़े से सिर पर प्रहार करके अमित की हत्या कर दी। फिर शव को कासिमपुर नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने कल्पना व लोकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। महिला के घर से एक लोहे की फूंकनी, लोहे का कड़ा (आलाकत्ल) बरामद कर लिया है। संजू की तलाश की जा रही है।

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चार्जशीट दाखिल की जाएगी

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए महिला व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। महिला व मृतक के बीच संबंध थे। वह उसे मारना चाहती थी, इसीलिए उसने दोस्त व पति के साथ मिलकर हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया। अतिशीघ्र साक्ष्य एकत्रित करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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